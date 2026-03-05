인천 남동구 주택서 생후 20개월 아기 숨진 채 발견…20대 친모 긴급체포

인천에서 생후 20개월 된 아기를 돌보지 않고 내버려둬 숨지게 한 혐의로 20대 친모가 경찰에 붙잡혔다.
5일 인천경찰청 여성청소년범죄수사계는 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 아동학대치사 혐의로 20대 여성 A 씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.
A 씨는 최근 인천시 남동구 주택에서 생후 20개월 된 B 양을 방임해 숨지게 한 혐의를 받는다.
경찰은 전날 오후 8시경 A 씨 친척의 신고를 받고 현장에 출동해 숨진 B 양을 발견한 뒤 A 씨를 긴급 체포했다. 발견 당시 B 양의 몸에서 학대를 당한 흔적은 발견되지 않았으나, 또래 아동에 비해 영양 상태가 부실했던 것으로 전해졌다.
A 씨는 남편 없이 B 양과 단둘이 함께 생활해왔던 것으로 조사됐다.
경찰은 A 씨가 B 양을 방임해 숨지게 했을 가능성이 있는 것으로 보고 국립과학수사연구원에 시신 부검을 의뢰했다.
경찰은 구체적인 범행 경위를 수사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
