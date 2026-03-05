“다녀올게”…해병대 정동원, 팬 향한 ‘이등병의 편지’

가수 정동원이 해병대 입소 후 팬들을 위해 특별한 선물을 전했다.
정동원은 4일 공식 유튜브 채널을 통해 ‘이등병의 편지’ 영상을 전했다. 정동원은 군 복무 중 팬들에게 전하는 진심 어린 메시지를 영상에 담았다.
영상은 지난 2월 13일 진행된 팬 콘서트 장면으로 시작해, 팬의 편지를 읽는 모습과 무대 비하인드 스토리를 차례로 보여줬다. 배경 음악은 지난달 5일 발매한 리메이크 음원 ‘이등병의 편지’가 사용됐고, 팬들에게 큰절을 올리며 영상은 끝난다.
정동원은 2019년 데뷔 이후 ‘내일은 미스터트롯’과 아이돌 ‘JD1’으로 활동하며 대중의 큰 사랑을 받았다. 지난해 9월과 2023년 무면허 운전 등으로 논란을 빚으며 자숙의 시간을 갖기도 했으며, 이후 2월 23일 해병대 교육훈련단에 입소했다. 정동원은 기초군사훈련을 마친 뒤 18개월간 복무하며 국방의 의무를 수행할 예정이다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
