“대기업 줄섰다”…충주맨 김선태, 유튜브 구독자 93만 돌파

김선태 전 충주시 주무관이 개설한 개인 유튜브 채널이 구독자 93만 명을 돌파한 가운데, 댓글창에 기업과 정부 기관의 공식 계정들이 대거 등장하며 화제가 되고 있다.
첫 영상 공개 직후 수백만 조회수를 기록하자 주요 기업과 공공기관들이 댓글을 통해 협업이나 마케팅 제안을 남기며 이례적인 장면이 연출되고 있다.
김 전 주무관은 지난 2일 개인 채널 ‘김선태’를 개설하고 독자적인 활동을 시작했다. 첫 영상인 ‘김선태입니다’는 조회수 538만 회를 기록했으며 현재 구독자 수는 93만 명에 이른다.
영상에서 김 전 주무관은 수익 창출과 자유로운 활동을 위해 공직에서 물러난 뒤 독립을 결정했다고 밝혔다. 이후 채널 영향력이 빠르게 확산되면서 기업과 기관들이 댓글창을 통해 협업 의사를 밝히기 시작했다.
유튜브 코리아를 비롯해 유통 및 식품 분야인 CJ 제일제당, 진로 두꺼비, 농협 하나로마트, 이커머스 11번가가 이름을 올렸다. 또 기아 자동차, 택시 어플 우버, 롯데 택배, OTT 서비스인 티빙과 웨이브, 파고다 어학원, 금호리조트, 티머니 등도 동참했다.
정부 부처와 공공기관의 홍보 협업 요청도 이어졌다. 보건복지부와 소방청, 한국관광공사, 인천공항, 한국소비자원, SGI 서울 보증 등이 공식 계정으로 댓글을 남겼다. 대전경찰청과 청송군 등 지방 행정기관을 비롯해 국립생물자원관, 국립농업박물관, 국립생태원 등 국가 기관들도 참여했다.
누리꾼들은 수천 개의 공식 계정이 몰린 상황을 두고 “댓글창이 취업박람회 같다”는 반응을 보였다.
김 전 주무관은 과거 충주시 공식 유튜브 채널 ‘충TV’를 운영하며 공공 홍보 방식에 새로운 변화를 가져온 인물로 평가받는다. 개인 채널 개설 직후 대기업과 정부 기관이 동시에 협업 의사를 밝히면서 그의 브랜드 영향력이 다시 한 번 주목받고 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0