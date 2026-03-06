“휴일 없이 한 달 내내 일했다”…태국인 노동자 ‘400만원’ 월급명세서 화제

국내 제조 현장에서 근무하는 한 태국인 남성이 자신의 한 달 수입을 상세히 공개해 온라인상에서 주목을 받고 있다. 하루도 쉬지 않고 잔업과 조기 출근을 반복하며 얻어낸 결과에 네티즌들의 응원이 이어지고 있다.
최근 여러 온라인 커뮤니티에는 ‘태국인 생산직 노동자의 세전 월급’이라는 제목의 게시물이 확산됐다. 해당 게시물은 태국인 남성 A씨가 자신의 SNS에 직접 올린 급여명세서를 바탕으로 작성되었다.
공개된 명세서에 따르면 A씨는 지난해 8월 한 달 동안 세전 402만7045원의 수익을 올렸다. 세부 항목을 살펴보면 기본급 209만6270원 외에 토요 수당 48만 1440원, 휴일 수당 36만1080원, 잔업 수당 69만2070원, 조기 출근 수당 31만5945원 등이 포함됐다. 소득세와 건강보험료, 국민연금 등 각종 공제액을 제외한 실제 수령액은 345만4155원으로 집계됐다.
이 같은 고소득은 A씨의 치열한 노동 시간이 뒷받침된 결과였다. 명세서상 A씨는 한 달 31일 동안 단 하루도 쉬지 않고 출근한 것으로 나타났다. 주간 잔업 시간은 46시간에 달했으며, 정해진 시간보다 일찍 출근해 근무한 시간도 21시간이나 기록됐다. A씨의 근면함은 올해도 이어지고 있다. 그는 지난달에도 올해 1월분 급여명세서를 추가로 인증했다. 해당 월에는 기본급과 잔업 및 특근 수당을 합쳐 총 324만5640원을 지급받았다.
태국 현지 임금 수준과 비교하면 A씨가 한국에서 벌어들이는 수익은 상당한 수준이다. 태국통계청(NSO) 자료에 따르면 지난해 태국 노동자의 월평균 급여는 약 1만5565바트(한화 약 62만원)이며, 방콕 기준 최저임금은 월 9300바트(약 43만원) 수준이다. 한국의 최저시급이 태국의 약 4배에 달하는 셈이다.
A씨의 사연을 접한 네티즌들은 “성실함 하나로 일궈낸 정당한 대가다”, “한 달 내내 쉬지 않고 일하는 게 얼마나 힘든 일인지 알기에 박수를 보내고 싶다”, “건강을 해치지 않는 선에서 일했으면 좋겠다” 등의 반응을 보였다.
