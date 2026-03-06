[오늘의 운세/3월 6일]

● 쥐
48년 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다.
60년 겉모습만 보고 결정하지 말 것.
72년 자신에게도 투자가 필요하다.
84년 자만하지 말고 겸손할 것.
96년 미혼 남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
08년 현재의 위치에서 정성을 다하고 최선을 다해라.
● 소
37년 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐난다.
49년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
61년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
73년 말과 행동을 맞춰라. 오해 살 수 있다.
85년 먹구름이 걷히고 새로운 희망이 생긴다.
97년 가능하면 최대한 용서해 주고 이해해 주어라.
● 범
38년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
50년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유 필요.
62년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것.
74년 정해진 규정과 원칙에 따라 진행할 것.
86년 욕심을 버리고 작은 것에 만족할 것.
98년 억지로 하지 말고 그냥 두면 만사형통.
● 토끼
39년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
51년 횡재수보다는 꾸준한 노력이 좋은 성과를 낸다.
63년 말보다는 행동으로 보여줄 것.
75년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다.
87년 좀 더 적극적이고 긍정적인 마인드 필요.
99년 한 번도 사용하지 않은 새로운 방법을 찾아 볼 것.
● 용
40년 편법이나 융통성보다는 원칙대로 할 것.
52년 고민이 있어도 과음은 절대 금물!
64년 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것.
76년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
88년 그간의 노력이 빛을 보기 시작한다.
00년 계획을 좀 더 세밀하게 보완하고 수정해야 한다.
● 뱀
41년 오랫동안 소망하던 일이 이루어진다.
53년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물.
65년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다.
77년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로.
89년 마음의 문을 열면 만사가 형통이다.
01년 검소한 것도 좋지만 필요할 때는 쓸 줄도 알아야 한다.
● 말
42년 때로는 싫은 일도 기쁜 표정으로 해야 한다.
54년 가족 간의 화합이 가장 우선이다.
66년 조금만 더 참으면 오히려 전화위복의 기회가 된다.
78년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
90년 고민은 시간이 해결해 준다.
02년 하고 싶은 것보다 필요한 것을 해야 한다.
● 양
43년 인자하고 자비로운 마음이 행운을 부른다.
55년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다.
67년 눈앞의 일보다 장기적 계획에 유리.
79년 모처럼 한가로운 시간을 가져 볼 것.
91년 내일을 위해 푹 쉬어라.
03년 주변사람 의식하지 말고 소신껏 행동할 것.
● 원숭이
44년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
56년 두 번 생각하고 결정할 것.
68년 주어진 일에 최선을 다해라.
80년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
92년 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것.
04년 첫 단추가 잘못 끼워졌으면 멈출 줄도 알아야 한다.
● 닭
45년 자연식이 건강을 지켜준다.
57년 좋은 변화가 생기거나 희망이 생길 수 있다.
69년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기!
81년 가족과 함께 외식이라도 한다면 행운 두 배!
93년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
05년 가급적 공개적으로 처리 하는 것이 좋다.
● 개
46년 따뜻한 물과 따뜻한 음식이 건강을 지킨다.
58년 이야기 들어 보고 결정은 천천히 할 것.
70년 넓은 마음으로 다른 사람들의 의견을 수렴할 것.
82년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기.
94년 고지가 눈앞, 조금만 더 힘내라.
06년 옳다고 생각하면 소신껏 밀어 붙여라.
● 돼지
47년 집안일은 자녀들과 상의하여 결정.
59년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
71년 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간 필요.
83년 작은 허물은 들추지 말고 덮어 둘 것.
95년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
07년 진실이 중요하지만 그렇지 못할 때도 있다.
인천철학관 박성희 원장
