[오늘의 운세/3월 6일]

  동아일보

48년 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다.
60년 겉모습만 보고 결정하지 말 것.
72년 자신에게도 투자가 필요하다.
84년 자만하지 말고 겸손할 것.
96년 미혼 남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
08년 현재의 위치에서 정성을 다하고 최선을 다해라.


37년 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐난다.
49년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
61년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯.
73년 말과 행동을 맞춰라. 오해 살 수 있다.
85년 먹구름이 걷히고 새로운 희망이 생긴다.
97년 가능하면 최대한 용서해 주고 이해해 주어라.


38년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
50년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유 필요.
62년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것.
74년 정해진 규정과 원칙에 따라 진행할 것.
86년 욕심을 버리고 작은 것에 만족할 것.
98년 억지로 하지 말고 그냥 두면 만사형통.

토끼
39년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
51년 횡재수보다는 꾸준한 노력이 좋은 성과를 낸다.
63년 말보다는 행동으로 보여줄 것.
75년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다.
87년 좀 더 적극적이고 긍정적인 마인드 필요.
99년 한 번도 사용하지 않은 새로운 방법을 찾아 볼 것.


40년 편법이나 융통성보다는 원칙대로 할 것.
52년 고민이 있어도 과음은 절대 금물!
64년 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것.
76년 마음에 들면 과감하게 시도할 것.
88년 그간의 노력이 빛을 보기 시작한다.
00년 계획을 좀 더 세밀하게 보완하고 수정해야 한다.


41년 오랫동안 소망하던 일이 이루어진다.
53년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물.
65년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다.
77년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로.
89년 마음의 문을 열면 만사가 형통이다.
01년 검소한 것도 좋지만 필요할 때는 쓸 줄도 알아야 한다.


42년 때로는 싫은 일도 기쁜 표정으로 해야 한다.
54년 가족 간의 화합이 가장 우선이다.
66년 조금만 더 참으면 오히려 전화위복의 기회가 된다.
78년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
90년 고민은 시간이 해결해 준다.
02년 하고 싶은 것보다 필요한 것을 해야 한다.


43년 인자하고 자비로운 마음이 행운을 부른다.
55년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다.
67년 눈앞의 일보다 장기적 계획에 유리.
79년 모처럼 한가로운 시간을 가져 볼 것.
91년 내일을 위해 푹 쉬어라.
03년 주변사람 의식하지 말고 소신껏 행동할 것.

원숭이
44년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
56년 두 번 생각하고 결정할 것.
68년 주어진 일에 최선을 다해라.
80년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
92년 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것.
04년 첫 단추가 잘못 끼워졌으면 멈출 줄도 알아야 한다.


45년 자연식이 건강을 지켜준다.
57년 좋은 변화가 생기거나 희망이 생길 수 있다.
69년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기!
81년 가족과 함께 외식이라도 한다면 행운 두 배!
93년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
05년 가급적 공개적으로 처리 하는 것이 좋다.


46년 따뜻한 물과 따뜻한 음식이 건강을 지킨다.
58년 이야기 들어 보고 결정은 천천히 할 것.
70년 넓은 마음으로 다른 사람들의 의견을 수렴할 것.
82년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기.
94년 고지가 눈앞, 조금만 더 힘내라.
06년 옳다고 생각하면 소신껏 밀어 붙여라.

돼지
47년 집안일은 자녀들과 상의하여 결정.
59년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
71년 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간 필요.
83년 작은 허물은 들추지 말고 덮어 둘 것.
95년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
07년 진실이 중요하지만 그렇지 못할 때도 있다.
