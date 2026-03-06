“커피 한 잔만” 구청직원 사칭해 독거노인 돈 훔친 40대

구청 직원을 사칭해 독거노인 집에 들어가 현금을 훔친 40대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.
6일 서울 종암경찰서는 구청 복지과 직원을 사칭하며 독거노인 주거지에 침입해 현금을 훔친 혐의를 받는 A 씨를 검거해 지난 3일 구속 송치했다고 밝혔다.
A 씨는 지난 2월 설 연휴를 앞두고 길을 걷는 고령의 노인들에게 접근해 자신을 구청 복지과 직원이라고 속이며 신뢰를 얻은 뒤 집안에 들어가 현금을 훔친 혐의를 받고 있다.
당시 A 씨는 “커피를 한잔 마시고 싶다”며 주의를 분산시킨 뒤, 거실에 놓인 가방을 뒤져 현금과 지갑을 훔쳐 달아났다.
그는 이 같은 수법을 반복하며 총 3차례 범행을 저지른 것으로 확인됐다.
신고를 접수한 경찰은 각 사건들의 범행 수법이 유사한 점에 주목해 사건을 함께 수사하고, 폐쇄회로(CC)TV를 분석했다. 이후 이동 경로를 추적한 뒤 한 여관을 특정해 잠복 수사를 벌인 끝에 A 씨를 긴급체포했다.
체포 당시 A 씨가 소지하고 있던 현금 50만 원은 같은 날 또 다른 노인을 속여 빼앗은 범죄 수익이었던 것으로 드러났다.
경찰 조사에서 A 씨는 범행을 자백한 것으로 알려졌다. 경찰은 구속영장을 발부받아 검찰에 사건을 송치했다.
류경숙 종암경찰서장은 “고령자 등 취약계층을 대상으로 한 사칭 범죄가 빈번하게 발생하고 있다”며 “낯선 방문객이 접근할 경우 경계를 늦추지 말고 의심스러운 상황이 발생하면 즉시 경찰에 신고해 달라”고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0