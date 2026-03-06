트럼프 “이란 외교관들 망명 신청하라…군경도 면책할것”

도널드 트럼프 미국 대통령은 5일(현지시간) 전 세계 이란 외교관들을 향해 망명을 신청하라고 촉구하며 “새롭고 더 나은 이란을 만들어가는 데 협조해 달라”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 공습 이후 이란 국민들에게 체제 전복을 촉구해왔지만, 이란 외교관들에게 이같은 요청을 한 것은 이번이 처음이다.
트럼프 대통령은 이날 백악관에 2025 메이저리그사커(MLS) 우승팀 인터 마이애미를 초청한 행사에서 “미국과 이스라엘이 예정보다 훨씬 앞서 적을 완전히 섬멸하고 있다”며 이같이 말했다.
트럼프 대통령은 “미국은 향후 이란 차기 지도자가 누가 되든 이란이 미국이나 이웃 나라들, 이스라엘, 그 누구에게도 위협이 되지 않도록 할 것”이라고 했다.
이슬람혁명수비대(IRGC)와 군·경을 향해서는 “무기를 내려놓고 완전한 면책권과 안전을 보장받으라”며 “그렇지 않으면 반드시 죽음을 맞이할 것”이라고 경고했다.
그는 이란 지도부가 자신에게 전쟁을 끝내기 위한 협상을 요청해왔지만 “이미 늦었다. 우리는 지금 당장 더 싸우고 싶다”며 사실상 이를 거절했다고 주장했다.
트럼프 대통령은 또 “미국 군과 훌륭한 이스라엘 파트너들이 적을 완전히 파괴하고 있다”며 ”예정보다 훨씬 빠른 속도로 진행되고 있으며 이전에 본 적 없는 수준의 성과를 내고 있다”라고 말했다.
그러면서 “우리는 매시간 이란의 미사일과 드론 능력을 파괴하고 있다”며 “이란이 미사일을 발사하면 4분 안에 발사대를 타격하고 있다”라고 주장했다.
트럼프 대통령은 “이란 해군은 사실상 사라졌고 3일 동안 24척의 함정을 잃었다”며 “대공무기와 방공망도 제거됐고 공군도 더 이상 존재하지 않는다”고 했다. 이어 “통신망과 미사일 전력도 파괴됐으며 미사일과 발사 능력은 각각 약 60%와 64%가 제거됐다”며 성과를 소개했다.
한편 유가와 관련해선 “가격 압력을 줄이기 위한 추가 조치도 곧 발표될 것”이라고 밝혔다. 그러면서 “장기적으로 이번 군사 행동은 중동 지역 안정과 유가, 주식시장 안정에 도움이 될 것”이라고 주장했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
