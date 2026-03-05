울릉도 갔던 박단, 경북대병원 응급실 출근… “애써보겠다”

윤석열 정부의 의대 증원에 반발해 전공의(인턴, 레지던트) 집단 사직 등의 강경 투쟁을 주도했던 박단 전 대한전공의협의회(대전협) 비상대책위원장이 5일 “오늘부터 경북대병원 응급실로 출근한다”고 밝혔다.
박 전 위원장은 이날 소셜미디어를 통해 ‘경북대병원에 있다’고 알리며 “또 부단히 애써보겠다”고 했다.
박 전 위원장은 윤석열 정부가 의대 증원을 추진하는 과정에서 전공의 집단 사직 등 강경 투쟁을 주도했던 인물이다.
박 전 위원장은 2023년 8월 대전협 회장에 당선된 데 이어 2024년 2월 대전협 비대위원장으로 선출됐다. 이후 수련 중단 등 대정부 투쟁의 최전선에 섰다.
이 과정에서 박 전 위원장이 지나치게 강경하다는 비판이 의료계 내부에서 제기됐다. 전공의 의견을 제대로 대변하지 못하고 있다는 비판까지 나오자 박 전 위원장은 지난해 6월 사퇴 의사를 밝혔다.
박 전 위원장은 당시 “지난 일 년 반, 부족하나마 최선을 다했으나 실망만 안겨 드렸다”며 “모쪼록 사태가 조속히 해결되길 진심으로 기원한다”고 밝혔다.
사퇴 전 박 전 위원장은 세브란스병원 응급의학과 레지던트 수련을 중단하며 “소아응급의학과 세부 전문의의 꿈을 미련 없이 접었다”고 했다. 그러면서 “돌아갈 생각이 없다”고 덧붙였다.
이후 박 전 위원장은 “응급실에서 다시 수련하고 싶다”며 지난해 8월 세브란스 전공의 모집에 지원했지만 불합격 통보를 받았다. 같은 해 10월 “울릉군 보건의료원 응급실에서 근무한다”고 밝히기도 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
