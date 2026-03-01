[오늘의 운세/3월 5일]

  동아일보

● 쥐
48년 사소한 일에 집착하지 말고 마음을 비울 것.
60년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
72년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
84년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
96년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실하게 임할 것.
08년 계획을 다시 점검하여 꼼꼼하게 챙길 것.

● 소
37년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
49년 자신감을 가지고 적극적으로 임할 것.
61년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
73년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
85년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
97년 편견이나 고정관념에서 벗어나기.

● 범
38년 긍정적이고 즐거운 마음이 건강에 최고.
50년 좋은 소식 들리고 오랜 숙원이 이루어 질 수 있다.
62년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
74년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯.
86년 먹구름이 걷히고 태양이 뜬다.
98년 화가 나도 웃는 모습으로 표정관리 할 것.

● 토끼
39년 모든 고민은 시간이 해결해 준다.
51년 베푼 만큼 돌아온다.
63년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
75년 감정에 끌려도 중심을 잃지는 말 것.
87년 예기치 않은 작은 어려움들은 전화위복의 기회가 된다.
99년 돌다리도 두드리는 심정으로 신중하게 처신 할 것.

● 용
40년 독단에 의한 일방적인 결정은 금물.
52년 말보다는 행동으로 보여줄 것.
64년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
76년 겸손의 미덕과 승자의 아량 필요.
88년 편법이나 융통성보다는 원칙대로.
00년 무리하거나 급하게 흔들리지 말고 초심을 지켜라.

● 뱀
41년 옛것도 좋지만 집착은 금물.
53년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루.
65년 자연식위주의 식사가 건강을 지킨다.
77년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
89년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
01년 문제가 해결되어 마음은 즐거워지고 주변상황 좋아진다.

● 말
42년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
54년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
66년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것.
78년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
90년 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
02년 원칙대로 하다보면 행운이 따른다.

● 양
43년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
55년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
67년 지나치면 모자람만 못한 법.
79년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
91년 먹을 복이 생기거나 칭찬 받을 일 있다.
03년 여러 가지 경우의 수를 고려하여 미리미리 대비할 것.

● 원숭이
44년 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
56년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
68년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
80년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
92년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
04년 오늘은 마음을 비우고 흐름에 맡겨라.

● 닭
45년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
57년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것.
69년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
81년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행 된다.
93년 주위 사람들과 좀 더 친하게 지낼 것.
05년 막혀서 답답했던 일이 풀려 나간다.

● 개
46년 따뜻한 물과 따뜻한 음식이 건강을 지킨다.
58년 자녀들 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
70년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회할 일 생긴다.
82년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
94년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라.
06년 지나간 일에 너무 집착하지 말 것.

● 돼지
47년 육식보다는 채식이 건강에 더 좋다.
59년 두 번만 더 생각하고 결정지을 것.
71년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
83년 실리도 중요하지만 명분이 우선.
95년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
07년 능력을 인정받고, 칭찬받으며 기분 좋은 하루 될 듯.

인천철학관 박성희 원장
