쿠웨이트 추락 美조종사, 적군 오인에 ‘몽둥이 위협’ 혼비백산

쿠웨이트군의 오인 사격으로 추락한 미군 F-15 전투기 조종사가 낙하산을 타고 무사히 착륙한 뒤 몽둥이를 든 쿠웨이트 주민과 맞닥뜨린 영상이 화제가 됐다. 쿠웨이트 주민은 착륙한 조종사를 이란 사람으로 착각해 몽둥이로 위협한 것으로 보인다.
3일(현지 시간) 미국 뉴욕포스트는 소셜미디어에서 퍼진 영상을 보도했다. 영상에서 전투기는 격추된 뒤 빙글빙글 돌며 추락했다. 조종사는 비상 탈출해 낙하산을 타고 내려왔다.
그러자 지상에서 기다리고 있던 쿠웨이트 주민은 착지한 조종사에게 몽둥이를 들고 다가왔다. 당황한 조종사는 무릎을 꿇고 급히 자신의 신분을 밝혔다. 조종사는 “저는 미국인입니다. 진정, 진정하세요. 미국인이라고요”라고 했다. 주민들이 자신을 이란인으로 오해해 때릴까봐 급히 해명한 것으로 보인다.
뉴욕포스트는 영상 전문가를 인용해 “해당 영상은 쿠웨이트에서 촬영된 것으로 확인됐다”며 “로이터통신이 확인한 동일 사건의 영상과 일치한다”고 전했다.
미국 CNN 등에 따르면 2일 쿠웨이트 미군 기지 인근에서 미군 F-15 전투기가 추락했다. 공개된 영상에는 조종사가 낙하산을 타고 지상으로 탈출하는 모습이 담겼다.
미국 중부사령부는 성명에서 “아군의 오인 사격”이라고 밝혔다. 미국 중부사령부는 “이란 공습 작전에 참여하던 미군 전투기 3대가 쿠웨이트 상공에서 격추됐다”며 “쿠웨이트 방공망에 의해 격추됐다”고 했다. 그러면서 “승무원 6명 전원이 안전하게 탈출해 구조됐다”며 “현재 안정적인 상태”라고 밝혔다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
