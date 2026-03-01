[프리미엄뷰]“10년 전 가격 그대로”… 이마트 ‘고래잇 페스타’ 2주차 돌입

생필품 13종, 2016년 행사가 이하로 인하
삼치-노르웨이 고등어 등 최대 50% 할인
2회 방문 시 e머니 1만5000점 추가 적립
이마트가 5일(목)부터 11일(수)까지, 10년 전 가격 이하로 선보이는 생필품 특가전을 중심으로 수산물, 한우, 제철 과일까지 특가에 선보이는 고래잇 페스타 2주 차 행사를 이어간다.
먼저 식품, 세제, 일상용품 등 필수 생필품 13종을 선정해 10년 전 판매가 이하 수준으로 선보이며 장바구니 부담을 대폭 낮춘다. 현재 판매가보다 최대 60% 저렴한 가격으로 실제 2016년 2∼3월 행사 가격 기준으로 적용했다.
대표 상품으로 ‘프리미엄 생연어 초밥(10입)’은 8480원에 판매하며, ‘오뚜기 옛날 참기름(450mL)’은 4850원, ‘코카콜라(1.8L)’는 1980원에 선보인다. ‘청정원 고소한 손두부(300g)’는 1+1 혜택가로 2380원, ‘CJ 더건강한 베이컨(90g*2)’은 4880원에 판매한다. 간편식 상품인 ‘풀무원 정통 가쓰오 우동(4인분)’, ‘CJ 가쓰오 우동(4인분)’은 각각 5980원, ‘동원 개성 감자만두(1.2kg)’는 6580원에 선보인다.
생활필수품도 실속 있게 구성했다. ‘리스테린 토탈케어(750mL)’는 5280원에 판매하며, ‘비트 EX 분말 세탁세제(4kg)’는 6900원에 제공한다. ‘코디 퓨어 데코 화장지(24롤)’는 1+1 혜택가로 1만2900원, ‘려 진결모 탈모방지 샴푸(490mL)’는 9480원, ‘마미손모닝글로스 고무장갑(3입)’은 3580원에 선보인다.
5일(목)부터 8일(일)까지 4일간 인기 생필품을 1000원에 판매하는 ‘천원딜’ 행사도 진행한다. 10만 원 이상 결제 시, ‘다우니 섬유 유연제’, ‘플래티나 프라이팬’, ‘불스원샷 뉴카(500mL)’, ‘코디 시카 로션 티슈(200매*4입)’ 등 5종 상품 중 하나를 함께 구매하면 1000원에 제공한다.
기간별로 매장에서만 공개되는 ‘시크릿! 고래잇템’에서는 행사카드 결제 시, 인기 생필품을 최대 70% 할인된 특가에 선보인다. ※ 자세한 내용은 점포 고지물 참고
생삼치, 고등어 등 식탁 위 필수 수산물도 신세계포인트 적립 시, 최대 50% 할인한다. 반값 할인된 ‘국내산 생삼치’를 4990원부터 선보이며, ‘노르웨이 간고등어(1손)’는 7990원에 판매한다. ‘세네갈 갈치’, ‘아르헨티나 손질 오징어’는 40% 할인해 각각 6588원, 2088원에 제공한다.
올해 본격적인 출하가 시작된 봄 참외부터 신선한 과일과 채소도 만나볼 수 있다. 5일(목)부터 7일(토)까지 높은 당도와 아삭한 식감이 특징인 경북 성주에서 수확한 ‘성주 참외(3∼6입)’는 2봉 구매 시, 봉당 6980원에 판매한다. ‘대추 방울토마토(1.2g)’는 신세계포인트 적립 시, 40% 할인한 7188원에 선보인다.
한우, 수입산 냉장 찜갈비 등 인기 축산 상품도 최대 50% 특가에 만날 수 있다. 5일(목)부터 8일(일)까지 4일간 신세계포인트 적립 시 한우 상품을 최대 50% 특가에 판매한다. ‘한우 등심1+(100g)’은 50% 반값 할인된 6940원에 판매하고, ‘한우 설도 1+’는 40% 할인된 3828원에 판매한다. ‘냉장 찜갈비(100g)’는 행사카드 전액 결제 시 50% 할인된 2190원에 선보인다. ※ 행사카드: 이마트e, 삼성, KB국민, 신한, 현대 등 자세한 내용은 점포 고지물 참고
주방용품도 반값에 장만할 기회다. 도자기 브랜드 ‘포트메리온’ 전 품목은 행사카드 전액 결제 시, 50% 할인가에 판매한다. 산리오, 디즈니 등 귀여운 캐릭터가 그려진 ‘코렐’ 식기부터 ‘락앤락’ 보관용기, 프라이팬, 냄비, 조리도구 등 인기 주방용품은 신세계포인트 적립 시 최대 반값 할인 혜택을 제공한다. ※ 행사카드: 이마트e, 삼성, KB국민, 신한, 현대 등 자세한 내용은 점포 고지물 참고
고래잇 페스타 기간 체감 혜택을 높여줄 더블 적립 프로모션도 진행된다. 행사 기간 중 2회 방문해 각 10만 원 이상 구매 시, e머니 최대 1만5000점을 제공하는 더블 적립 프로모션 혜택을 받을 수 있다.
SSG닷컴 이마트몰에서도 같은 기간 신선·가공식품 등 대부분의 상품을 동일한 혜택가로 선보인다. 이마트 에브리데이, 노브랜드 전문점에서도 별도 특가 상품을 만나볼 수 있다.
이마트 정양오 전략마케팅본부장은 “주요 생필품은 10년 전 가격 이하 수준으로 낮추고, 한우, 과일 등 식탁 먹거리까지 할인 폭을 키워 장바구니 부담을 줄이는 데 집중했다”며 “앞으로도 고객 체감도가 높은 품목으로 할인 전략을 이어가며 물가 안정에 기여할 것”이라고 말했다.
