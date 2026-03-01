[아파트 미리보기]64만㎡ 공원 옆 대단지… ‘그린 프리미엄’ 누린다

‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’
경북 경산시에 1004채 규모로… 2단지 완공 땐 2105채 ‘브랜드타운’
상방공원 인접해 녹지 공간 풍부… 공원 내 산책로-공연장 등도 갖춰
경북 경산시에서 지역 최대 규모의 공원을 누릴 수 있는 대단지 아파트를 선보인다.
호반건설은 경북 경산시 상방동 일원에서 ‘경산 상방공원 호반써밋 1단지’를 공급한다고 5일 밝혔다. 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위, 11일 2순위 청약이 진행된다. 단지는 8개 동(지하 2층∼지상 35층), 전용면적 74∼99㎡ 1004채 규모다. 전용면적별로는 △74㎡A 110채 △84㎡A 428채 △84㎡B 170채 △99㎡A 150채 △99㎡B 146채로 구성된다.
경산 상방공원 호반써밋 인근에는 민간공원 특례사업으로 조성되는 상방공원이 들어설 예정이다. 경산 상방공원은 경산시 최대 규모(약 64만 ㎡)의 문화예술공원이다. 넓은 녹지는 물론이고 산책로, 휴식 공간을 갖춰 도심 속에서 자연을 가까이 누릴 수 있는 환경을 제공한다. 예술·역사·자연을 테마로 한 다채로운 공원과 연면적 약 9000㎡ 규모의 전문 공연장인 문화예술회관, 야외공연장, 윤슬전망대 등 복합문화 시설이 계획돼 있다. 단지 주변에는 상방공원과 함께 남매지, 경산자연마당, 경산생활체육공원 등 4개의 대규모 공원이 인접해 있어 풍부한 녹지 공간을 누릴 수 있다.
경산 상방공원 호반써밋 1단지는 공원 인접 입지에 더해 생활 편의시설을 고루 갖춘 점이 특징으로 꼽힌다. 경산 도심과의 접근성이 양호해 각종 상업·행정시설 이용이 편리하며, 인근 교육시설도 생활권에 포함된다. KTX경산역과 경안로 등 편리한 교통망을 갖췄고, 홈플러스·경산중앙병원 등 풍부한 생활 인프라가 인접해 있다. 경산초, 동부초를 비롯한 초중고교와 경산시청 등 각종 관공서가 인근에 위치해 교육 및 행정업무도 편리하게 볼 수 있다.
대단지 아파트라는 점도 경산 상방공원 호반써밋 1단지가 갖고 있는 장점이다. 대규모 단지는 단지 내 커뮤니티 시설이 다양하게 조성되고, 관리 효율성 측면에서도 장점이 있다. 경산 상방공원 호반써밋은 1·2단지가 모두 공급되면 총 2105채 규모의 호반써밋 브랜드타운을 형성할 예정이다.
커뮤니티 시설로는 실내체육관, 골프연습장, 작은도서관, 주민카페 등이 마련돼 입주민들의 건강하고 여유로운 생활을 돕는다. 또한 남향 위주의 단지 배치와 넉넉한 동간 거리로 채광과 통풍, 개방감을 극대화했다. 각 가구 설계는 인기 높은 4베이 위주로 넓은 주방 및 드레스룸, 팬트리 등 수납 공간을 적용해 공간 활용도를 높였다.
당첨자 발표일은 3월 17일이며, 계약은 3월 30일부터 4월 1일까지 3일간 진행될 예정이다. 평균 분양가는 3.3㎡당 약 1510만 원으로, 입주는 2029년 1월 예정이다.
경산 상방공원 호반써밋 분양 관계자는 “주거 쾌적성과 공원 접근성 등은 장기적인 주거 가치에 직접적인 영향을 주는 요소”라며 “대규모 공원이 인접해 ‘그린 프리미엄’을 누릴 수 있고, 2단지와 함께 향후 호반써밋 브랜드타운을 형성해 경산지역의 핵심 주거지역으로 떠오를 것”이라고 말했다.
