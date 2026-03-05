‘흥부자’ 이해인…靑 오찬행사서 아일릿 춤 따라춰 (영상)

피겨스케이팅 국가대표 이해인이 청와대 격려 오찬에서 걸그룹 아이릿의 공연에서 안무를 따라췄다. X 갈무리
피겨스케이팅 국가대표 이해인이 5일 청와대 오찬 중 진행된 축하 공연에서 걸그룹 안무를 따라춘 모습이 화제다.

걸그룹 아일릿의 소식을 전하는 X(엑스·옛 트위터) 계정에는 이날 21초 분량의 영상 한 편이 올라왔다. 이는 같은 날 청와대 영빈관에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 선수단 격려 오찬 행사에서 촬영된 영상이다. 이해인은 무대에서 아일릿이 공연하자 자리에서 일어나 ‘마그네틱’(Magnetic) 안무를 똑같이 따라췄다. 그는 자신을 찍는 카메라를 향해 부끄러운 듯 웃어보이기도 했다.

피겨스케이팅 국가대표 이해인이 청와대 격려 오찬에서 걸그룹 아이릿의 공연에서 안무를 따라추는 모습. X 갈무리
이해인은 지난달 자신의 첫 올림픽에서 시즌 최고점(합계 210.56점)과 함께 여자 싱글 8위에 올랐다. 그는 “재밌었고, 잊지 못할 순간이었다. 많은 사람들에게 행복을 선사한 것 같아 기쁘다”고 소감을 전한 바 있다. 이해인은 지난달 22일 피겨스케이팅 갈라쇼에선 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 K팝 아이돌 ‘사자 보이즈’로 변신해 역동적인 안무를 녹인 흥겨운 연기를 선보이기도 했다.

갈라쇼에서 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 ‘사자 보이즈’로 변신한 한국 피겨 여자 싱글 국가대표 이해인. 밀라노=전영한 기자 scoopjyh@donga.com
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
