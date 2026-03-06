한동훈 “장동혁, 이젠 법원을 제명할건가? 무능-무책임”

법원이 국민의힘 배현진 의원에게 내려진 ‘당원권 정지 1년’의 징계 효력을 정지하라고 결정한 데 대해 당에서 제명당한 한동훈 전 대표는 6일 “(장동혁 지도부는) 어제 법원 재판 결과에 대해 아직까지도 한마디 말을 못한다”고 했다. 소장파 의원 모임에 속한 조은희 의원은 윤민우 당 윤리위원장의 사퇴를 촉구했다. 배 의원의 가처분 신청이 인용된 것을 계기로 친한(친한동훈)계를 겨냥한 당 지도부의 ‘징계 정치’에 대한 당내 비판이 잇따르고 있다.
한 전 대표는 이날 자신의 페이스북에 “어제, 제가 사랑하는 제1야당 국민의힘이 반헌법적이라는 소리를 법원으로부터 들었다”며 이같이 올렸다. 이어 “장동혁 대표 등 윤어게인 당권파들은 ‘반헌법적 숙청‘이라는 어제 법원 재판 결과에 대해 아직까지도 한마디 말을 못한다”며 “윤석열 전 대통령이 자기가 시키는 대로 한 군인들에게 계엄 책임 미루듯이 자기들이 꽂은 윤민우(윤리위원장), 이호선(당무감사위원장)에게 책임을 미룰 것인가”라고 쏘아붙였다. 한 전 대표는 당 지도부를 향해 “무능하고 무책임하다”며 “이제는 대한민국 법원을 제명할 것인가”라고 물었다.
당 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’ 소속 조은희 의원은 같은 날 페이스북에 “윤 위원장과 위원들은 즉각 사퇴해야 한다”고 썼다. 그는 “배 의원에 대한 윤리위원회 징계가 법원으로부터 ‘재량권 남용’이라는 엄중한 판단을 받았다”며 “이번 사태는 윤리위가 헌법과 법률의 테두리를 벗어나 자의적이고 편향적으로 운영되고 있음을 보여줬다”고 지적했다. 이어 “절차적 정당성을 잃은 징계는 정당 민주주의의 근간을 흔드는 일”이라며 “윤리위가 특정 세력의 의중을 대변하거나 정적 제거의 수단으로 전락하면 어느 국민과 당원이 그 권위를 신뢰하겠나”라고 했다.
조 의원은 “지방선거를 앞두고 당을 갈등으로 몰아넣은 책임은 결코 가볍지 않다”며 윤 위원장과 위원들의 사퇴를 촉구했다. 그러면서 “책임있는 사퇴만이 당의 명예를 회복하고 국민의힘이 다시 정상으로 가는 길”이라고 강조했다.
