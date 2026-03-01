[오늘의 운세/3월 8일]

● 쥐 48년 계획한 일은 계획한대로, 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관 추진. 60년 감각이 뛰어난 날, 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다. 72년 신속하게 결정해야 할 때, 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요. 84년 겸손의 미덕으로 이해하는 마음으로 양보가 필요. 96년 과욕은 금물, 현실에 만족해야. 08년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것. ● 소 37년 조언이나 충고를 경청할 것. 때로는 적당한 융통성도 필요하다. 49년 운수 좋은 날, 기대하지 않았던 일에 성과가 있다. 61년 자신의 주장보다 남의 말을 적극적으로 수용할 것. 73년 소탐대실할지 말 것, 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각해라. 85년 자연스럽고 평범한 것이 가장 좋은 것이다. 97년 오랜 친구로부터 반가운 소식 들려온다.
● 범 38년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것. 50년 큰 전진을 위해서 한 발 후퇴, 우선은 양보하는 것이 현명한 처세. 62년 작은 약속이 큰 성과를 가져다 준다, 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라. 74년 기회는 자주오지 않는다, 할 수 있을 때 강력하게 추진할 것. 86년 감정적인 충동구매와 과음은 금물!! 98년 계획한 일은 세밀하게 재점검하여 실행할 것.
● 토끼 39년 오늘은 유쾌하고 행복한 하루, 밀렸던 일을 시행할 것. 51년 강약의 때를 알고 해야, 때로는 강함보다 부드러움이 더 효과적이다. 63년 마음에 들어도 재점검하고 신중하게 결정할 것. 75년 포용하는 마음이 필요할 때, 편견이나 고정관념에서 벗어날 것. 87년 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요. 99년 신뢰를 얻어 막혔던 일들이 한꺼번에 풀린다. ● 용 40년 자만이 화를 부른다. 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 52년 칭찬이 변화를 부른다, 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것. 64년 좋은 결과물을 얻으려면 알고도 모르는 척하는 것이 좋다. 76년 작은 실수가 큰 화를 부른다, 대충 하지 말고 신중할 것. 88년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기. 00년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다. ● 뱀 41년 기분 좋은 날, 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사! 53년 과욕하지 말 것. 작은 실수가 큰 문제가 된다. 65년 오늘은 막혀있는 날이다. 중요한 일은 내일을 기약해라. 77년 결과는 천천히 나타난다, 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다. 89년 능력이상으로 평가받는 날이다, 능력이 발휘되고 이미지 좋아진다. 01년 서로 마음이 맞게 되고 대화가 통한다. ● 말 42년 마음의 여유를 가져라, 서두르지 말고 급할수록 쉬어 가라. 54년 운수가 좋은 날, 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯. 66년 건강이 좋아지는 날, 고질병에서 해방이 되는 기상! 78년 답답하고 힘들었던 일이 풀리는 날, 상황이 호전된다. 90년 지금은 힘들지만 곧 풀린다. 할수 있을 때 최선을 다해라. 02년 마음에 들면 강력하게 추진할 것. ● 양 43년 무리수를 두지 마라, 억지로 하면 화를 부른다. 55년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것. 좋은 결과를 얻는 날이다. 67년 자기의 주장보다 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 79년 막혀있는 날이다, 중요한 약속은 다음으로 미루어라. 91년 잠시 차 한 잔의 여유가 행복을 만든다. 03년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물. ● 원숭이 44년 운수 좋은 날, 행운의 여신이 함께하고 있다. 56년 원칙이 아니면 하지 말고 길이 아니면 가지 말 것. 68년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯. 80년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어 준다. 92년 아집을 버리고, 많은 사람의 의견에 귀 기울일 것. 04년 먼저 이야기는 들어 보고 결정은 천천히.
● 닭 45년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 57년 오해나 실수로 인한 구설주의. 말과 행동에 주의가 필요. 69년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것. 81년 바쁠수록 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것. 93년 시선이 집중되는 날, 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다. 05년 급할수록 천천히 한발 물러서는 양보와 여유가 필요.
● 개 46년 마음에 안 들어도 싫은 내색은 하지 말 것. 58년 기다리는 것이 유리, 좀 늦어져도 여유를 가지고 기다릴 것. 70년 성격을 내려놓고, 좀 더 멀리 내다보고 판단할 것. 82년 현재가 과거와 미래를 만들다, 무리하지 말고 현재에 충실할 것. 94년 노력이 중요하다, 결과도 중요하지만 과정도 중요하다. 06년 꾸준한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
● 돼지 47년 급하게 서두르지 말 것, 모든 것은 세월이 약이다. 59년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것. 71년 믿는 것이 유리할 때다, 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것. 83년 마음에 꼭 들어도 감정을 억제하고 한 번 더 생각해 볼 것. 95년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다. 07년 가족과 함께 외식이라도 한다면 행운 두 배!
