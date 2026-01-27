李대통령, 오늘 이해찬 前총리 빈소 조문한다

조정식 대통령정무특별보좌관은 이날 이 전 총리의 빈소가 마련된 서울 종로구 서울대병원 장례식장에서 “이 대통령이 업무를 보시고 오늘 중으로 빈소를 찾을 예정”이라고 밝혔다.
이재명 정부에서 민주평화통일자문회의 수석부의장을 맡았던 이 전 총리는 베트남 출장 도중 심근경색 진단을 받아 스텐트 시술 등 현지 의료진의 치료를 받았지만, 25일(현지 시간) 오후 2시 48분에 향년 74세로 눈을 감았다. 이날 오전 이 전 총리의 시신이 베트남에서 우리나라로 운구됐다.
조 정무특보는 “이번 민주평통 (출장) 일정은 아시아태평양 24개국으로 편제된 민주평통 아태지역위원회의 2026년 연간 운영 계획을 논의하는 행사 자리였다”며 “아태지역의 특수성과 2026년도 민주평통 해외 조직의 첫 사업 계획이라는 중요한 일정이었다”고 설명했다.
조 정무특보에 따르면 이 전 총리는 22일 낮 세종시 자택에서 출발하기 전 감기 몸살 증세를 보였다. 그는 “사모님이 (이 전 총리에게) ‘건강이 좋지 않으니 이번 출장은 가지 말라’고 만류했는데, 이 전 총리가 ‘해외평통 조직과 공식적으로 약속한 일정이니 가야 한다’며 공항 출장길에 나서 오후 6시 50분 호치민행 항공기에 탑승했다”고 전했다.
22일 늦은 저녁 호치민에 도착한 이 전 총리는 다음 날인 23일 아침에도 컨디션이 좋지 않았다고 조 정무특보는 밝혔다. 그는 “가족과 수행진은 (이 전 총리가) 업무를 계속하기 어렵다고 판단해서 다시 귀국을 건의했다”고 설명했다. 이어 “이 전 총리는 공무가 중요하다며 일부 일정이라도 소화하겠다고 했다가 결국 2시 5분 출발 항공편으로 중도 복귀하기로 결정했다”고 부연했다.
이 전 총리는 호치민 공항청사에 도착한 직후 차 안에서 의식을 잃어 인근 병원으로 응급 이송됐다. 베트남 병원 브리핑에 따르면 이 전 총리는 23일 오후 병원 도착 당시 심정지 상태였다. 이후 25일 오후 2시 48분에 별세했다.
이 전 총리 별세 이후 베트남 국가주석, 베트남 총리, 베트남 의회 국회의장이 각각 이 대통령과 국무총리, 국회의장에게 조전을 보낸 것으로 알려졌다.
조 정무특보는 “평소 퍼블릭 마인드를 중시한 이 전 총리는 이번 민주평통 수석부의장직을 본인의 마지막 공직으로 여겼고, 마지막까지 공무수행을 위해 몸을 불사르다가 순직하셨다”고 전했다.
이 전 총리의 장례는 기관·사회장으로 27∼31일 진행된다. 김민석 국무총리가 상임장례위원장을, 백낙청 서울대 명예교수와 더불어민주당 정청래 대표가 시민사회 및 정당 상임공동 장례위원장으로 위촉됐다.
댓글 0