“김병기 아내, 텔레그램 무단접속해 대화 훔쳐봐”…前보좌진, 추가 고소

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 27일 14시 01분

김병기 의원을 둘러싼 의혹을 폭로한 것으로 알려진 전직 보좌관이 15일 오전 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대에서 참고인 신분으로 경찰 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.1.15/뉴스1
텔레그램 대화 내용을 무단 유출했다며 더불어민주당 김병기 전 원내대표를 고소한 전직 보좌진이 김 전 원내대표의 배우자 이모 씨도 추가로 고소했다.

27일 서울 동작경찰서는 전날 김 전 원내대표의 전직 보좌진이 이 씨를 통신비밀보호법 및 정보통신망법 위반 혐의로 고소했다고 밝혔다.

김 전 원내대표는 지난해 12월 25일 소셜미디어를 통해 전직 보좌진의 텔레그램 채팅방 대화를 캡처해 공개하며 ‘보좌진 6명이 나와 가족을 험담해 직권 면직을 통보했다’고 주장했다. 채팅방에는 전직 보좌진이 김 전 원내대표와 김 전 원내대표의 배우자를 비난하며 욕설하는 내용 등이 담겼다.

당시 전직 보좌진은 김 전 원내대표 측이 불법으로 입수한 대화 내역을 공개했다고 주장했다. 이 씨가 보좌진이 자리를 비운 사이 몰래 해당 보좌진 휴대전화로 인증 번호를 확인한 뒤 자신의 휴대전화로 보좌진 계정 텔레그램에 무단 접속해 대화를 훔쳐봤다는 것.

경찰은 고소장 내용과 함께 사건 관계자를 상대로 구체적인 경위를 조사할 예정이다.

천종현 기자 punch@donga.com
