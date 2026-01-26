[고양이 눈]“수고했어, 오늘도”

  • 동아일보

글자크기 설정


응원 메시지가 담긴 각각의 그림들이 모여 벽 한가득 이야기를 쏟아냅니다. 한 발짝 물러서서 보니 지친 하루를 토닥이는 벽 같습니다.

―인천국제공항공사 인재개발원에서

#응원 메시지#그림#벽#인천국제공항공사#인재개발원
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스