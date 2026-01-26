본문으로 바로가기
고양이 눈
[고양이 눈]“수고했어, 오늘도”
동아일보
입력
2026-01-26 23:09
2026년 1월 26일 23시 09분
장승윤 기자
응원 메시지가 담긴 각각의 그림들이 모여 벽 한가득 이야기를 쏟아냅니다. 한 발짝 물러서서 보니 지친 하루를 토닥이는 벽 같습니다.
―인천국제공항공사 인재개발원에서
“수고했어, 오늘도”
“잠시 쉬고 갑니다”
주말의 여유
장승윤 기자 tomato99@donga.com
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
이혜훈 낙마, 與 입장 전달 전 李가 먼저 결심했다
2
“한국을 미국의 54번째주로 만들겠다”…그린란드 나타난 짝퉁 트럼프
3
‘한국선 한국어로 주문’…서울 카페 공지 저격한 외국인에 의외 반응
4
조정식·윤호중·김태년·강기정…‘이해찬의 사람들’ 곳곳에 포진
5
“李는 2인자 안둬…조국 러브콜은 정청래 견제용” [정치를 부탁해]
6
“전격 숙청된 중국군 2인자 장유샤, 핵무기 정보 美 유출 혐의”
7
84세 맞아? 마사 스튜어트 광채 피부 유지 비결은?
8
이준석 “한동훈 사과는 일본식 사과, 장동혁 단식은 정치 기술”
9
트럼프 ‘경고’에 물러선 캐나다 “中과 FTA 체결 안해”
10
로봇 도입한 車부품 제조사 “원가 80% 절감, 불량률 19% 감소”
1
“한동훈에 극형 안돼” “빨리 정리한뒤 지선준비”…갈라진 국힘
2
李 “팔때보다 세금 비싸도 들고 버틸까”… 하루 4차례 집값 메시지
3
탈원전 유턴…李정부, 신규 원전 계획대로 짓는다
4
운동권 1세대서 7선 의원-책임총리까지… 민주당 킹메이커
5
국힘 윤리위, 김종혁에 ‘탈당권유’ 중징계…친한계와 전면전?
6
이준석 “한동훈 사과는 일본식 사과, 장동혁 단식은 정치 기술”
7
[단독]‘李 성남-경기라인’ 김용, 보석중 북콘서트 논란
8
[천광암 칼럼]이혜훈 결국 낙마… ‘탕평’이라도 무자격자는 안 된다
9
이혜훈 낙마, 與 입장 전달 전 李가 먼저 결심했다
10
‘한국선 한국어로 주문’…서울 카페 공지 저격한 외국인에 의외 반응
