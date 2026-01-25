[고양이 눈]“잠시 쉬고 갑니다”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 25일 23시 00분

글자크기 설정


냥이가 엉덩이를 들이밀어 빈 화분에 자리를 잡았습니다. 봄비가 싹을 깨운다는 우수(雨水)가 되면 흙에서 움트는 새 생명에게 양보할 거죠?

―인천 강화군 강화읍에서

#고양이 눈#우수#봄비#인천 강화군 강화읍
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스