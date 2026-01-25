본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]"잠시 쉬고 갑니다"
변영욱 기자
냥이가 엉덩이를 들이밀어 빈 화분에 자리를 잡았습니다. 봄비가 싹을 깨운다는 우수(雨水)가 되면 흙에서 움트는 새 생명에게 양보할 거죠?
―인천 강화군 강화읍에서
“잠시 쉬고 갑니다”
주말의 여유
아빠의 어깨 위에서
#고양이 눈
#우수
#봄비
#인천 강화군 강화읍
변영욱 기자 cut@donga.com
