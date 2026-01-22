본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]아빠의 어깨 위에서
2026-01-22 23:15
2026년 1월 22일 23시 15분
2026-01-22 23:06
2026년 1월 22일 23시 06분
김재명 기자
아빠의 어깨 위에서 어린 시절 세상에서 가장 높은 곳은 아빠의 어깨 위가 아닐까요. 든든한 언덕에 올라앉은 아이는 그렇게 세상을 믿는 법을 배워 갑니다.
―서울 중구 명동에서
김재명 기자 base@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
