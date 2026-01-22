[고양이 눈]아빠의 어깨 위에서

아빠의 어깨 위에서 어린 시절 세상에서 가장 높은 곳은 아빠의 어깨 위가 아닐까요. 든든한 언덕에 올라앉은 아이는 그렇게 세상을 믿는 법을 배워 갑니다.

―서울 중구 명동에서
김재명 기자 base@donga.com
