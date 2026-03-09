사우나서 남성 6명 음란행위…붙잡았더니 현직 경찰관

서울 금천구의 한 사우나에서 음란행위를 하던 남성들이 경찰에 적발됐다. 이중에는 현직 경찰관도 포함돼 있었다.
8일 경찰에 따르면 서울 금천경찰서는 공연음란 혐의로 인천 지역에서 근무 중인 경찰관 A 씨(50대)를 조사하고 있다.
이 사건은 지난달 22일 오후 금천구의 한 사우나에서 일어났다. 수면실에서 음란행위를 하던 남성 6명이 단속에 적발됐다.
이 과정에서 A 씨는 현장을 벗어나려다 유일하게 현행범으로 붙잡혔다.
A 씨는 경찰서로 인계돼 조사 받고 당일 귀가했다.
사건이 발생한 장소는 남성전용 24시간 사우나인데, 비슷한 신고가 반복돼 수면실에 방범용 CCTV까지 설치한 것으로 전해졌다.
수면실 입구에는 “경찰 수시 순찰 구역”이라는 경고와 함께 “수면실 이용시에 반드시 속옷이나 가운을 착용하라”는 안내판이 붙어있다.
금천경찰은 A 씨를 입건한 후 비위 사실을 소속 기관에 통보했다. 소속 경찰서는 수사 결과에 따라 징계를 검토할 예정이다.
박태근 기자 ptk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0