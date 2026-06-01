“맛에 영양까지 듬뿍” 영올드 사로잡은 건강식 ‘똑똑한 변신’

[영올드&] 건강-여유 갖춘 ‘액티브 시니어’ 공략
보관 쉬운 냉동형 프리미엄 간편식… ‘쉬운 섭취’ 음료형 케어푸드 인기
영양-디지털 결합 헬스케어 확장도
식품업계가 ‘영올드(Young Old·젊은 노인)’ 세대를 겨냥한 케어푸드 시장 공략에 속도를 내고 있다. 과거 케어푸드는 노인이나 환자 등 특별 영양 공급이 필요한 이들을 위해 필요 영양 성분을 포함한 음식을 지칭했다. 하지만 최근에는 건강하게 오래 살고 싶은 액티브 시니어를 위한 일상 건강식으로 변신하고 있다. 이에 맛과 영양은 물론 섭취 편의성, 보관성, 질환 관리, 돌봄 서비스 연계까지 더해지며 케어푸드의 영역이 넓어지고 있다.
● 영올드 겨냥한 ‘일상 건강식’ 경쟁
15일 현대그린푸드는 냉동형 케어푸드 신제품 ‘저속도시락 5일 패키지’와 ‘저당플랜 5일 패키지’를 선보였다. 건강 관리 목적에 맞춰 영양성분을 설계한 식단을 소비기한이 길고 보관이 쉬운 냉동보관 방식으로 제조했다.
저속도시락 5일 패키지는 백미 대신 현미, 귀리, 렌틸콩을 사용하고 한 끼 평균 15g 이상의 단백질을 담았다. 블랙 닭갈비와 들기름 볶음밥 세트, 무생채 볶음밥과 마늘 돼지구이 세트 등이 대표 메뉴다. 저당플랜 5일 패키지는 당 섭취 조절이 필요한 소비자를 겨냥했다. 5종 식단의 평균 당류를 100g당 2g 이하로 설계하면서도 단백질은 18g 이상 함유했다. 케어푸드가 더 이상 맛없는 제한식이 아니라, 건강 목표에 맞춰 고르는 프리미엄 간편식으로 자리 잡고 있는 셈이다.
쉽게 마실 수 있는 음료형 케어푸드도 확대되고 있다. CJ제일제당 브랜드 얼티브는 식물성 단백질을 활용한 시니어 영양음료 제품을 출시하고 있다. 유당 소화가 어려운 고령층도 부담 없이 섭취할 수 있도록 설계했다. 연세대 연세유업은 세브란스병원 가정의학과 및 영양팀과 함께 완전균형영양식 ‘세브란스케어 구수한맛’을 선보였다. 볶은 콩의 구수한 맛과 부드러운 섭취감을 앞세워 식사 대용으로 활용할 수 있도록 했다. 대상웰라이프와 빙그레도 각각 영양식 전문 브랜드 ‘뉴케어’와 ‘GLC 더:케어’를 통해 당뇨, 단백질 보충, 고령층 영양 관리 등 목적별 제품군을 선보이고 있다.
● 의료·데이터 결합… 케어푸드 영역 확장
아워홈은 시니어 맞춤형 메디푸드 개발에 속도를 내고 있다. 아워홈은 농림축산식품부가 추진하는 ‘고부가가치식품기술개발’ 연구과제 수행 기업으로 선정돼 ‘인지기능 장애 개선을 위한 식단 및 복합 식품군 개발’을 본격 추진한다. 인지기능 개선 성분을 반영한 레시피를 정밀 설계하고 병원, 요양시설, 실버타운 등에서 활용 가능한 형태로 구현한다는 계획이다.
내년에는 인지기능 개선 핵심 소재 발굴과 표준 레시피·식단 설계를 만든 뒤 2029년에는 제품화 및 상용화 로드맵을 구축할 예정이다. 아워홈 측은 “건강기능식품으로 한정된 인지 기능 개선의 효능을 일상생활의 식사, 식품으로 확장하는 데 의미가 있다”고 설명했다.
매일유업도 영양 솔루션과 디지털 헬스케어 기술을 결합한 미래형 건강 관리 모델 구축에 나섰다. 매일유업은 3월 자회사인 매일헬스뉴트리션, 디지털 헬스케어 기업 하이와 업무협약(MOU)을 맺고 영양, 데이터, 디지털 기술을 결합한 헬스케어 영역 확장 가능성을 모색하고 있다. 식품을 단순히 먹는 제품에 그치지 않고 개인의 건강 데이터를 기반으로 관리하는 솔루션으로 확장하려는 시도다.
업계가 케어푸드에 주목하는 배경에는 영올드의 달라진 소비 성향이 있다. 은퇴 후에도 건강과 경제력을 바탕으로 사회활동과 여가를 즐기는 60대 이상을 가리키는 ‘액티브 시니어’가 주요 소비층으로 떠올라서다. 식품업계는 이들을 공략하기 위해 과거 병원식이나 환자식 이미지가 강했던 케어푸드를 저속노화, 저당, 단백질 강화, 균형영양 등 건강 목적에 따라 고르도록 세분화하고 있다.
케어푸드 시장은 성장세다. 식품의약품안전처는 ‘2025년 식품산업 생산실적’에서 고령자, 영유아 등 특정 연령층을 위해 제조된 특수영양식품 시장 규모가 1년 새 15.3% 증가했다고 했다. 국내뿐 아니라 세계 시장에서도 케어푸드는 성장세를 보이고 있다. 시장조사업체 그랜드뷰리서치에 따르면 글로벌 메디컬푸드 시장 규모는 2025년 261억 달러(약 39조3600억 원)에서 2033년 389억 달러(약 58조6800억 원)로 연평균 6.0% 성장할 전망이다.
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