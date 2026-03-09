김정은, 주애와 손깍지 끼고 공연 관람…리설주·김여정도 동행

김정은 북한 국무위원장이 8일 세계 여성의 날인 ‘국제부녀절’을 맞이해 열린 기념 공연에서 북한 여성들의 역할과 헌신을 강조했다. 이 행사에는 유력한 후계자로 꼽히는 딸 주애도 참석했다.
9일 조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 전날 평양체육관에서 진행된 국제부녀절 기념 공연에 부인 리설주 여사, 딸 주애와 동행했다. 김 위원장은 연설에서 “나라와 가정을 위해 묵묵히 헌신해온 여성들에게 깊이 감사하다”며 “나라의 그 어디에 가봐도 연약함을 드러내지 않으며 남성들에게 뒤질 줄 모르는 강의하고 이악하며 순결하고 정직한 우리의 여성들이 있다”고 밝혔다. 이어 “나라의 번영발전과 사회의 화목과 단합을 도모하는 데서 여성들 모두가 시대 앞에, 역사 앞에, 조국 앞에 지닌 자기의 성스러운 사명과 본분을 다해달라”고 당부했다.
이날 공개된 사진에는 김 위원장과 리설주 사이에 앉아 공연을 지켜보는 주애의 모습이 담겨 있다. 김 위원장과 주애가 팔걸이 위에 서로의 손을 포갠 모습도 포착됐다. 윤민호 통일부 대변인은 9일 정례브리핑에서 이와 관련해 “김 위원장이 국제부녀절에 공연을 관람한 것은 두 번째이고 연설한 것은 처음”이라며 “기념공연에 리설주와 주애가 처음으로 동행했다”고 설명했다. 이를 두고 “제9차 당대회 이후 사회주의 전면적 발전을 추진하는 과정에서 여성의 역할을 강조하면서 사회주의 대가정 모습을 보여주기 위한 측면이 있다고 보인다”고 했다.
한편 행사 관람석 맨앞줄에는 김 위원장과 리설주, 주애 외에도 김 위원장의 여동생인 김여정 노동당 총무부장과 최선희 외무상, 리춘희 조선중앙TV 아나운서 등이 자리했다.
