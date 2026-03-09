한미 ‘자유의 방패’ 연습 시작…야외기동훈련 대폭 축소[청계천 옆 사진관]

한미 군 당국이 오늘부터 19일까지 한반도 유사시에 대비한 연합훈련 ‘자유의 방패(프리덤실드·FS)’ 연습을 시작했다. 9일 경기 평택시 캠프 험프리스 상공에는 UH-60 블랙호크 헬기가 여러 대 비행하며 연습 시작을 실감 나게 했다.
‘자유의 방패’ 연습은 북한의 도발을 가정해 한미 연합 대비 태세를 강화하는 ‘지휘소 연습’으로 약 1만8000명이 참여하고, 최근 전쟁 양상과 한반도 내 위협을 작전 시나리오에 반영해 진행된다.
이번 연습 기간 실제 군 병력이 움직이는 야외기동훈련(FTX)은 총 22회 실시할 예정으로, 지난해 3월 연습(51회)과 비교하면 절반 이하로 축소됐다.
이날 캠프 험프리스에서도 일부 항공기 격납고가 닫혀 있고, 블랙호크 헬기를 제외한 다른 기종들은 움직임이 없었다.
이달 31일부터 4월2일까지 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국을 방문하게 되는데, 북미 대화 재개 여건을 조성하려는 우리 정부의 의중이 반영된 것으로 보인다.
