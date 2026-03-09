[오늘의 운세/3월 9일]

● 쥐 48년 몸살 있는 날, 육체적인 무리는 삼갈 것. 60년 참아라! 오히려 전화위복의 기회가 된다. 72년 수첩을 찾아 옛 친구에게 소식을 전해보아라. 84년 갑작스러운 고민거리가 생길 수 있다. 96년 때로는 싫은 일도 기쁘게 해야 한다. 08년 잊을 건 잊고 버릴 건 버려라.
● 소 37년 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다. 49년 금일은 장기적 전략에 따른 상담에 주력할 것. 61년 모처럼 차 한잔 하는 한가로운 시간을 가져 볼 것. 73년 서로 마음이 맞게 되고 대화가 통한다. 85년 연인과 둘만의 시간을 가져 볼 것. 97년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세.
● 범 38년 두 번 생각하고 결정을 내릴 것. 50년 가벼운 산책하며 계획 세우기. 62년 서로 대화를 나누면서 아이디어 내기. 74년 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것. 86년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다. 98년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것. ● 토끼 39년 모처럼 마음에 드는 일을 만날 수 있다. 51년 좋은 변화가 생기거나 희망이 생길 수 있다. 63년 여러 가지로 경사가 겹치는 시기! 75년 가족과 함께 외식이라도 한다면 행운 두 배! 87년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다. 99년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것 ● 용 40년 상담 건은 오후 4시 이후에 진행하는 것이 유리. 52년 먼저 이야기는 들어 보고 결정은 천천히 할 것. 64년 항상 따뜻한 음식을 섭취할 것. 76년 차 한 잔의 여유가 필요한 시기. 88년 고지가 눈앞, 조금 만 더 힘내라. 00년 아무리 바빠도 대충하지 말고 신중하게 처리할 것. ● 뱀 41년 집안일은 자녀들과 이야기를 나눌 것. 53년 가급적 중요한 상담은 다음으로 미룰 것, 65년 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간. 77년 작은 허물은 들추어 내지 말고 덮어 둘 것. 89년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요. 01년 귀인이 가까이에 있으니 희망을 잃지 말 것. ● 말 42년 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다. 54년 겉모습만 보고 결정하지 말 것. 66년 자신에게도 투자가 필요하다. 78년 자만하지 말고 겸손할 것. 90년 미혼 남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다. 02년 윗사람이나 경험자의 말을 존중할 것. ● 양 43년 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐 난다. 55년 오늘은 행운의 날! 앞만 보고 뛰어라! 67년 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯. 79년 주변 사람들의 신뢰를 얻어 막혔던 일들이 한꺼번에 풀린다. 91년 백지장도 맞들면 낫다. 03년 미래를 위한 꿈도 좋지만 현실에 만족할 것. ● 원숭이 44년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요. 56년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 여유를. 68년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것. 80년 너무 앞만 보고 뛰다 보면 정작 소중한 일들에 소홀해 질수. 92년 패션에 신경 쓸 것. 04년 작은 일에도 감사하는 마음을 가져라. ● 닭 45년 작은 것이라도 때로는 쓸모가 있다. 57년 횡재수보다는 꾸준한 노력이 결과를 이룬다. 69년 오늘은 문서로 인한 거래에 특히 좋다. 81년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다. 93년 반가운 사람이 오랜만에 소식 전해온다. 05년 작은 것에 얽매이지 말고 너그러운 마음 갖기. ● 개 46년 수입과 지출이 원활히 이루어질 듯. 58년 고민이 있어도 과음은 절대 금물! 70년 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것. 82년 마음에 들면 과감하게 시도할 것. 94년 그간의 노력이 빛을 보기 시작한다. 06년 결정 내리기 전에 한 번 더 심사숙고할 것. ● 돼지 47년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물. 59년 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다. 71년 고정관념을 버리고 새로운 시각으로. 83년 동남방에 귀인, 오후 4시 이후에 행운! 95년 오랫동안 소망하던 일이 이루어진다. 07년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것.
