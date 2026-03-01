AI와 10년만에 대국… “알파고보다 훨씬 뛰어나”

이세돌 9단이 구글 딥마인드가 개발한 바둑 인공지능(AI) ‘알파고’와의 대국 이후 10년 만에 다시 바둑 AI를 마주했다. 이날은 바둑 AI 모델을 만들어 보는 행사였지만 이 9단은 생성된 바둑 AI에 대해 “알파고보다 뛰어나다”고 평가했다.
9일 국내 AI 운영체제(OS) 개발 기업 인핸스는 서울 포시즌스호텔 아라홀에서 이 9단과 ‘AI 협업 시대’를 선언하는 행사를 개최했다. 이번 행사는 2016년 이 9단과 알파고의 대국이 열렸던 동일한 장소에서 10년 만에 개최됐다.
이 9단이 “어린 학생들을 대상으로 하는 바둑 AI를 만들어 보고 싶다”고 하자, 인핸스 AI OS는 마치 기획자처럼 이 9단이 언급한 프로그램의 요구사항과 화면 구성, 제약 조건 등을 정리해서 보여줬다. 이후 여러 단계의 리서치를 통해 약 25분 만에 바둑 교육 AI를 개발했다. 모든 과정은 이 9단의 음성 명령에 따라 수행됐다. 이 9단은 “알파고 이후 10년 만에 저 같은 문외한도 (AI 모델을) 직접 만들 수 있는 게 정말 신기하다”고 말했다.
이 9단은 그렇게 만들어진 바둑 AI와의 짧은 대국 시연에도 나섰다. 그는 “방금 제가 둔 수(手)를 물러도 되겠느냐”며 “조금 전 만들었지만 바둑을 너무 잘 둬서 사람이 이기는 건 어려울 것 같다”고 말했다. 또 “체감상 10년 전 붙었던 알파고보다 훨씬 뛰어난 수준”이라고 평가했다.
인핸스는 지난해 5월 방산 AI 기업 팔란티어의 ‘스타트업 펠로십’에 유일한 한국 기업으로 선정됐다. 이날 행사는 앤스로픽, 엔비디아, 마이크로소프트가 공식 스폰서로 참여했으며, 행사는 유튜브 실시간 생중계로 동시 송출됐다.
