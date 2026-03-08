G마켓, ‘스타배송’ 경쟁력 키운다… 풀필먼트 협력사에 ‘위킵’ 신규 선정

G마켓 풀필먼트 협력사 총 세 곳으로 확대
G마켓이 도착보장서비스 ‘스타배송’의 경쟁력 강화에 나선다. 신규 풀필먼트 협력사를 선정해 더욱 많은 상품을 대상으로 서비스를 제공한다는 계획이다.
스타배송 적용 상품↑… 셀러 매출 확대 기대감
G마켓은 공식 풀필먼트 협력사로 ‘위킵’을 신규 선정했다고 8일 밝혔다. 위킵은 자체 개발한 AI 기반 풀필먼트 솔루션을 중심으로 빠른배송 대응 체계를 고도화한 풀필먼트 기업이다. 인천 허브센터를 비롯해 이천, 화성, 부산 등 주요 거점에 풀필먼트 센터를 운영하고 있다.
위킵을 이용 중인 셀러는 간단한 신청 절차만으로 스타배송 서비스를 이용할 수 있다. 별도의 재고 이관이나 추가 입고 절차 없이 판매 채널을 확장할 수 있는 셈이다.
CJ더풀필, 품고에 이어 위킵이 합류하면서 스타배송 공식 협력사는 총 세 곳으로 확대됐다. 이에 따라 더욱 많은 상품을 대상으로 스타배송 서비스가 제공되고, 셀러에게도 물류 효율성과 매출 확대 기회가 제공될 것으로 기대된다.
G마켓 관계자는 “배송 신뢰도는 가격 경쟁력과 함께 고객 선택을 좌우하는 핵심 요소”라며 “위킵의 합류로 스타배송 인프라가 한층 강화된 만큼, 셀러는 추가 비용 부담 없이 도착보장 서비스를 적용하고, 고객은 더욱 안정적인 배송 경험을 누릴 수 있을 것”이라고 말했다.
한편 스타배송은 고객과 약속한 날짜에 상품을 배송하는 서비스다. 평일 오후 11시, 주말 오후 10시까지 주문 시 당일 출고 및 익일 배송이 가능한 주 7일 배송 체계를 갖췄다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
