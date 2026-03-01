채널A ‘하트시그널 러닝 페스타’ 참가자 모집

참가비 일부 기부, 게임 등 행사도
올봄 서울 마포구 문화비축기지에서 채널A의 대표 예능 프로그램인 ‘하트시그널’ 콘셉트를 활용한 ‘하트시그널 러닝 페스타’가 개최된다.
5월 3일 마포서… 14일부터 접수
채널A는 “5월 3일 열리는 ‘하트시그널 러닝 페스타’의 참가자를 모집한다”고 9일 밝혔다. 국내 연애 관찰 예능의 시그니처로 자리 잡은 ‘하트시그널’의 느낌을 살린 달리기 행사로, 10km(문화비축기지∼가양대교 왕복) 코스 러닝과 포토존·부스체험, 미니게임, 로테이션 소개팅 등 다양한 체험 프로그램으로 구성된다.
행사 참가자 전원에게는 △마르디 메크르디 특별 제작 티셔츠 △베로카 멀티비타민 △아미노바이탈 에너지젤 등으로 구성된 러닝 키트가 제공(물품 변경 가능)될 예정이다.
참가 신청은 14일부터 홈페이지에서 할 수 있다. 총 모집 인원은 7000명이며, 참가비는 7만 원이다. 이번 행사는 한국심장재단, 도이치모터스 등의 후원으로 진행되며, 참가비의 일부는 심장병 환우 등에게 기부될 계획이다. 본 행사 일정 등은 주최 측 사정에 따라 변경될 수 있다.
김소민 기자 somin@donga.com
