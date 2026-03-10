이란 공습 이후 주담대 금리 오름세…변동금리 고객 ‘울상’

올해 경기 성남시 분당구에 신혼 집을 마련 직장인 이모 씨(31)는 2월 말부터 6개월간 금리가 4.3%로 유지된 뒤 시장금리에 따라 금리가 변하는 변동형 주택담보대출을 받았다. 5년 동안 고정금리가 적용되는 혼합형 주담대보다 금리가 약 0.5%포인트 낮았기 때문이다. 하지만 최근 주담대 금리가 오름세를 보이는 와중에 미국과 이란간 전쟁이 장기화될 조짐을 보이면서 난감해졌다. 이 씨는 “요즘 금리가 계속 오르는 것을 보니 고정금리를 선택하지 않은 것이 후회됐다”고 했다.
지난달 28일(현지 시간) 시작된 미국과 이란 전쟁 이후 국내 주담대 금리가 오르면서 고정금리형 주담대 대신 변동금리형 주담대를 선택한 소비자들이 금리 부담을 우려하고 있다. 전쟁 장기화에 따른 고유가발 물가 상승으로 기준금리 인하 기대가 약해지면 주담대 금리가 더욱 오를 수 있다는 관측도 나온다.
10일 금융권에 따르면 국민은행은 금리가 5년간 유지되는 고정금리형 주담대 금리를 9일 연 4.48~5.88%로 책정했다. 3일에는 연 4.48~5.78%였는데 약 일주일 만에 상단이 0.1%포인트 높아졌다. 다른 시중은행들도 이달 들어 주담대 금리를 대개 0.1~0.2%포인트씩 올렸다. 하나은행은 고정금리형 주담대 금리를 3일 연 4.24~5.44%에서 이날 연 4.43~5.63%로 0.19%포인트 인상했고 신한은행과 우리은행도 같은 기간 주담대 금리를 각각 0.13%포인트 높였다.
이는 주담대 금리를 결정하는 핵심 지표인 은행채 금리가 오르고 있기 때문이다. 금융투자협회에 따르면 5년 만기 은행채(무보증·AAA) 금리는 지난달 27일 연 3.572%에서 이달 6일 연 3.762%로 1주일 만에 0.19%포인트 올랐다. 한 시중은행 관계자는 “국제 유가가 오르면서 물가가 오르면 기준금리를 낮추기 못할 것이라는 전망에 국내외 국채 금리가 오르고 있다”고 설명했다.
특히 최근 고정금리형 대신 변동금리형 주담대를 선택하는 소비자들이 늘었다. 이들은 금리 변동에 취약해진 것이다. 한국은행에 따르면 은행권 신규 취급 주담대 중 변동금리형 주담대 비중은 지난해 10월 6%에 불과했지만, 올 1월 24.4%로 올랐다. 4명 중 1명은 금리 변동 리스크에 노출돼있는 것이다. 변동금리형 주담대 비중이 20%를 넘은 것은 약 3년 2개월 만이다.
댓글 0