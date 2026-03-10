‘음주운전’ 이재룡 “잘못된 행동 죄송…사고 인지 못해”

음주운전을 하다가 중앙분리대를 들이받고 달아난 혐의를 받는 배우 이재룡 씨(62)가 사고 나흘 만인 10일 경찰에 출석해 4시간가량 조사받았다.
서울 강남경찰서는 이날 오후 2시경부터 도로교통법상 음주운전 및 사고 후 미조치 혐의를 받는 이 씨를 피의자 신분으로 불러 조사했다.
조사를 마치고 오후 6시 16분경 경찰서에서 나온 이 씨는 “제 잘못된 행동으로 많은 분께 심려를 끼쳐드려서 정말 죄송하다”고 밝혔다.
그는 “경찰 조사에서 사실대로 다 말씀드렸다”며 “앞으로 있을 법적 절차에도 성실히 잘 따르도록 하겠다”고 말했다. 이어 “다시 한번 저의 잘못에 대해 사과드리겠다”며 고개 숙였다.
이 씨는 이날 경찰 조사에서 음주운전 혐의를 시인했느냐는 취재진의 물음에 “오래전에, 그날 바로 인정했다”고 말했다. 가드레일을 들이받고 도망친 이유를 묻는 말엔 “인지하지 못했다”고 답했다.
음주운전 전력이 있는데도 다시 술을 마시고 운전대를 잡은 이유에 대해선 “잘못했다. 죄송하다”고 사과했다.
그는 ‘음주운전 혐의를 부인했다가 시인한 이유가 무엇이냐’ ‘누구랑 어디에서 술을 마시고 운전한 것이냐’ ‘사고 후 지인의 집으로 간 이유는 무엇이냐’ 등의 질문엔 답하지 않고 “죄송하다”고 말한 뒤 자리를 떠났다.
이 씨는 6일 오후 11시경 서울 지하철 7호선 청담역 인근에서 술을 마신 채 운전하다가 중앙분리대를 들이받은 후 별다른 조치를 취하지 않고 도주한 혐의를 받는다. 인명 피해는 발생하지 않았으나 중앙분리대 10여 개가 부서진 것으로 파악됐다.
이 씨는 사고 후 자신의 집에 차량을 주차한 뒤 지인의 집에 머물다가 7일 오전 2시경 경찰에 붙잡혔다. 검거 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준(0.03% 이상)이었다. 당초 이 씨는 “운전할 때는 음주 상태가 아니었다”는 취지로 진술했다가 이후 “소주 4잔을 마시고 운전했으며 중앙분리대에 살짝 접촉한 줄 알았다”는 취지로 혐의를 인정했다.
그는 2003년 3월에도 강남구 청담동에서 음주 상태로 운전하다가 택시를 들이받아 면허가 취소됐다. 2019년 6월에는 술에 취해 강남구의 한 볼링장 입간판을 넘어뜨려 파손한 혐의로 붙잡혔다가 그해 8월 검찰에서 기소유예 처분을 받았다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
