“목숨건 서커스냐”…자전거 핸들 앞에 사람 태우고 위험한 질주(영상)

자전거 핸들 앞쪽에 사람을 태우고 위험천만하게 도로를 달리는 모습이 포착돼 공분을 샀다.
10일 인스타그램에는 자전거 한 대에 성인 남성으로 보이는 두 명이 위험한 모습으로 탑승하고 차들이 달리는 도로 위를 주행하는 모습이 담긴 제보 영상이 올라왔다.
영상을 보면 자전거에 탄 두 명 중 한 명은 핸들 앞쪽 프레임에 겨우 몸을 걸친 채 아슬아슬하게 타고 있다. 뒤쪽에 탄 운전자 역시 안전 장비도 없이 거침없이 페달을 밟는 모습이다.
현행 도로교통법 제50조에 따르면 자전거 운전자는 승차 인원을 초과해 사람을 태우고 운전해서는 안 된다. 하지만 이들은 자신들을 촬영하는 행인을 향해 “어떤 XX가 나 신고하려 하느냐”며 오히려 고함을 치기도 한 것으로 전해졌다.
해당 영상을 본 누리꾼들은 “저승길로 달려가느냐”, “공유 자전거, 킥보드 관리가 안 되면 사업 폐지하라”, “서커스도 아니고 도로 위에서 뭐 하는 짓이냐”, “넘어지면 대형 사고”, “다른 사람까지 위험하게 만드는 행동” 등의 반응을 보이며 이들을 비판했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
