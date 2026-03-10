“실수 봐준 고깃집에 돈쭐 내주자”…인부 18명이 고기 주문

서울 양천구 목동에서 가로수 가지치기 작업으로 피해를 입은 식당이 보상을 요구하지 않고 넘어가자, 작업자 18명이 식당을 찾아 고기 18인분을 주문했다는 훈훈한 사연이 전해졌다.
8일 스레드에는 목동에서 식당을 운영하는 자영업자가 올린 글과 함께 CCTV 영상이 올라왔다. 게시글에는 가게 앞에서 벌어진 상황과 이후의 이야기가 담겼다.
사고는 7일 오전 10시경 발생했다. 인부들이 식당 앞 가로수 가지치기 작업을 하던 중 커다란 나뭇가지가 떨어지면서 가게 입구에 설치된 나무 데크가 부서졌다. 충격으로 데크 일부에는 구멍이 생겼다.
당시 식당은 영업 준비 중이었다. 인부들은 데크가 파손된 사실을 식당 사장에게 알리며 사과했다.
그러나 식당 사장은 “다친 사람만 없으면 괜찮다”며 별도의 보상을 요구하지 않았다고 한다.
몇 시간 뒤 예상치 못한 장면이 이어졌다. 같은 날 낮 12시경, 가지치기 작업을 하던 인부 18명이 식당을 다시 찾은 것이다. 이들은 점심 식사를 하겠다며 고기 18인분을 주문했다.
사장은 게시글에서 “조금 전 그 작업자분들 18명이 고기를 드시러 왔다”며 “아직 세상 살 만하다”고 적었다.
이 사연이 알려지자 온라인에서는 서로 배려하는 모습이라는 반응이 이어졌다. 일부 누리꾼들은 “사장님의 배려에 작업자들이 식사로 마음을 전한 것 같다”, “작은 사고가 따뜻한 이야기로 이어졌다”는 댓글을 남겼다.
