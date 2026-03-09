젤렌스키 “軍에 주소 넘긴다” 친러 헝가리 총리 위협

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 친(親)러시아 성향이며 유럽연합(EU) 차원의 우크라이나 지원에 부정적인 오르반 빅토르 헝가리 총리를 위협했다. 그러자 우크라이나에 우호적이던 EU 또한 회원국 정상을 향한 협박이라며 젤렌스키 대통령을 비판하는 등 파장이 확산되고 있다. EU는 지난달 23일 헝가리의 반대로 우크라이나 대출 지원 및 대(對)러시아 추가 제재안을 의결하지 못했다.
미국 정치매체 폴리티코 등에 따르면 젤렌스키 대통령은 5일 기자회견에서 EU의 우크라이나 지원 대출 문제를 언급하며 “EU의 한 사람(오르반 총리)이 900억 유로(약 155조 원)의 지원을 막지 않기를 바란다”고 불만을 제기했다. 현 상황이 이어진다면 “그 사람(오르반 총리)의 주소를 우리 군대와 병사들에게 넘기겠다”고 위협했다. 이는 우크라이나 대출 지원에 거부권을 행사하고 있는 오르반 총리가 현 기조를 고수한다면 군사력을 동원하는 것도 배제하지 않겠다는 뜻으로 해석됐다.
헝가리는 거세게 반발했다. 코바치 졸탄 정부 대변인은 “‘외교’가 아니라 ‘노골적 협박’”이라고 비판했다. 올로프 길 EU 집행위원회 대변인 또한 “EU 회원국을 향한 협박성 언어는 용납될 수 없다”고 우크라이나에 경고했다.
젤렌스키 대통령과 오르반 총리는 러시아와 동유럽을 잇는 드루즈바 송유관 등을 놓고도 갈등을 빚고 있다. 우크라이나를 경유하는 이 송유관은 우크라이나 전쟁 여파로 손상됐다. 오르반 총리는 우크라이나가 러시아에 타격을 주기 위해 일부러 송유관을 복구하지 않고 있다고 본다. 이에 맞서 최근 젤렌스키 대통령 또한 다음 달로 예정된 헝가리 총선에서 오르반 총리가 패하기를 바란다는 취지의 인터뷰를 하며 “그는 선거에서 질 것”이라고 주장했다.
