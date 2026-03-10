SK하이닉스 “6세대 LPDDR6 세계 첫 개발”…모바일용 D램도 고도화

인공지능(AI)이 고도화, 다변화하며 저전력·고효율 메모리 반도체를 둘러싼 경쟁이 치열해지고 있다. AI의 활용처가 확대되며 기존 고대역폭메모리(HBM)와 같은 고성능 중심에서 ‘가성비’ 제품으로 반도체 생태계가 확장되는 것이다.
SK하이닉스는 10일 6세대(1c) 공정으로 만든 16기가비트(Gb) 저전력(LP)DDR6 D램을 세계 최초로 개발했다고 밝혔다. LPDDR은 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 제품에 들어가는 D램이다. 반도체는 미세 공정일수록 높은 성능과 전력 효율을 나타내는데 1c 공정은 현재 상용화된 D램 공정 가운데 가장 미세한 첨단 공정이다. SK하이닉스는 “상반기(1~6월) 내 양산 준비를 마치고 하반기(7~12월)부터 제품을 공급, AI 구현에 최적화된 범용 메모리 라인업을 구축해 나가겠다”고 했다.
SK하이닉스의 1c LPDDR6는 스마트폰, 태블릿 등 기기 내 AI를 탑재한 ‘온디바이스 AI’에 주로 활용될 전망이다. 이전 세대인 LPDDR5X 대비 데이터 처리속도가 33% 향상됐다. 전력도 20% 이상 절감하는 구조로 설계됐다. 반도체 동작에 따라 전압과 주파수를 조절해 전력 소모를 최적화하는 DVFS 기술이 적용된 덕분이다. 게임 구동처럼 고사양이 요구되는 환경에서는 DVFS를 높여 전력 소모를 키우되 평상시에는 낮춰 전력 소비를 줄이는 것이다.
LPDDR은 최근 HBM의 보완재로 주목받는 서버용 저전력 D램 모듈 ‘소캠(SOCAMM)’에도 활용되며 주목받고 있다. 1개의 소캠에는 4개의 LPDDR D램이 탑재된다. 기존 서버용 D램보다 전력 소모를 낮추면서 성능은 높여 수요가 늘어나는 분야다. 현재 LPDDR5X를 기반으로 한 소캠2 시장을 놓고 삼성전자, SK하이닉스, 미국 마이크론 등 3사가 경쟁하고 있다. 삼성전자는 지난해 말 소캠2 샘플을 공급하기 시작해 최근 업계 최초로 양산에 돌입한 상태다.
지금까지는 정보기술(IT) 기업들이 AI를 학습 중심으로 개발하며 병렬 처리 방식의 그래픽처리장치(GPU)와 이를 뒷받침하는 HBM간의 조합이 주로 요구됐다. 하지만 최근 AI 시장이 ‘추론 AI’로 넘어가며 중앙처리장치(CPU) 및 소캠을 활용한 인프라 수요가 크게 늘어나는 상황이다. 추론에서는 학습을 통해 완성된 모델에서 빠르게 답을 도출하는 작업이 핵심인데 이때 CPU와 소캠의 결합이 성능을 극대화하기 때문이다. 반도체 업계 관계자는 “추론 분야에서는 비싸고 전력 소모가 큰 HBM보다 훨씬 유연하면서도 경제성이 높은 소캠에 대한 수요가 높다”고 설명했다.
이처럼 서버용 저전력 D램과 온디바이스 AI에 대한 수요가 늘어나며 LPDDR 경쟁은 더 치열해질 전망이다. 삼성전자는 올 초 세계 최대 IT·가전 박람회 CES 2026에서 LPDDR6로 혁신상을 수상했다. 마이크론은 최근 자사 LPDDR5X를 기반으로 한 256기가바이트(GB) 용량의 소캠2를 고객사에 샘플로 출하했다고 밝혔다.
한편 반도체 업계는 빠르게 발전하는 AI 시장에 맞춰 HBM, 소캠을 비롯한 다양한 메모리 솔루션을 고도화하기 위해 연구개발(R&D)에 막대한 자금을 쏟아붓고 있다. 최근 공시된 연결감사보고서에 따르면 삼성전자의 지난해 R&D 비용은 역대 최대인 37조7404억 원으로 전년 대비 7.8% 증가했다. SK하이닉스는 6조7325억 원으로 38.7% 증가했다.
