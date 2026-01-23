[고양이 눈]주말의 여유

  • 동아일보

그림 숲 앞에 앉은 개구리가 커피 한 잔을 들고 눈을 찡긋하고 있네요. 오늘은 잠깐 쉬어가도 괜찮다고 말해 주는 것 같습니다.

―경기 수원시청에서

#개구리#커피#쉬어가기#수원시청
장승윤 기자 tomato99@donga.com
