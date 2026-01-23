본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]주말의 여유
동아일보
입력
2026-01-23 23:06
2026년 1월 23일 23시 06분
장승윤 기자
그림 숲 앞에 앉은 개구리가 커피 한 잔을 들고 눈을 찡긋하고 있네요. 오늘은 잠깐 쉬어가도 괜찮다고 말해 주는 것 같습니다.
―경기 수원시청에서
#개구리
#커피
#쉬어가기
#수원시청
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
