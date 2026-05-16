경찰청 “운동회에 경찰 출동 지양하라” 지시…‘민원’보다는 ‘교육’

경찰청이 학교 운동회 소음과 관련한 112 신고가 들어와도 ‘현장 출동을 지양하라’는 지시를 일선에 하달한 것으로 전해졌다. 최근 각 학교마다 주변 아파트의 소음 민원 등을 우려해 운동회를 축소하는 등의 일이 벌어지자 과연 교육적으로 바람직 한 지 논란이 잇달았다.
16일 경찰에 따르면 최근 경찰청은 전국 시도경찰청에 “초·중·고교 운동회 관련 단순 소음 신고는 출동을 최대한 지양하라”는 업무 지시를 내렸다. 민원 대응보다는 학생들의 교육적 측면을 고려하자는 취지로 풀이된다.
요즘 운동회에서 소음이 발생하면 주변 주택이나 아파트에서 112에 신고하거나 민원을 제기하는 사례가 늘고 있다. 때문에 운동회가 위축된다는 지적이 나오자 경찰 차원에서 지시를 내린 것으로 보인다.
경찰에 따르면 지난해 운동장 소음 관련 접수 112 신고는 총 350건으로, 이 중 345건은 현장에 출동까지 했다. 최근에는 상당수 민원은 출동 않고 안내로 종결하고, 반복적으로 신고가 들어올 경우에만 출동한 것으로 전해졌다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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