‘모텔 연쇄살인’ 피의자 공개…20세 김소영

서울 강북구 수유동 일대 모텔에서 약물이 든 음료를 먹여 남성 2명을 잇달아 숨지게 한 살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 신상이 공개됐다.
서울북부지검은 9일 강북 연쇄살인 사건 피의자에 대한 정보공개심의위원회 심의를 거쳐 피의자 신상정보를 북부청 홈페이지에 김 씨 신상정보를 공개했다고 밝혔다.
김 씨는 지난달 19일 살인과 특수상해, 마약류관리법 위반 혐의로 구속 송치됐다. 그는 지난해 12월부터 올해 2월까지 총 3차례에 걸쳐 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 살해하고 1명을 다치게 한 혐의를 받는다.
경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인의 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다.
이 외에도 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사하고 있다.
이달 4일 서울강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 ‘사이코패스에 해당한다’는 결과가 나왔다고 전했다.
사이코패스 진단 평가는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스의 성격적 특성을 지수화하는 검사로 20문항 40점 만점으로 이뤄졌다.
국내에서는 통상 25점을 넘기면 사이코패스로 분류하는데, 김 씨는 이를 넘긴 것으로 알려졌다. 앞서 ‘계곡 살인’ 피의자 이은해도 이 검사를 통해 사이코패스로 분류됐다. 경찰은 해당 결과를 서울북부지검에 보냈다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0