[고양이 눈]겨울 출근법

두 손은 패딩 주머니에 넣었지만, 음료는 포기할 수 없는 아침입니다. 털모자를 눌러쓰고 발걸음을 재촉하며, 북극 한파에 생존형 출근법이네요.

―서울 영등포구 여의도에서

#북극한파#출근법#패딩#아침음료#영등포구#여의도#생존형#겨울패션
장승윤 기자 tomato99@donga.com
