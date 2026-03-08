갤26 국내 사전판매량 135만 대…역대 시리즈 중 최다 집계

삼성전자는 새 플래그십 스마트폰인 갤럭시 S26 시리즈의 국내 사전 판매량이 135만 대로 집계됐다고 8일 밝혔다. 이는 역대 갤럭시 S 시리즈 가운데 가장 많은 것이다.
삼성전자는 지난달 27일부터 이달 5일까지 7일 동안 갤럭시 S26 사전 판매를 진행해 135만 대를 판매했다. 이전까지 갤럭시 S 시리즈 최다 사전 판매 기록은 전작인 갤럭시 S25 시리즈로 11일 동안 진행한 사전 판매에서 130만 대를 판매했다.
올해 사전 판매에서는 최고급 모델인 갤럭시 S26 울트라 쏠림 현상이 나타났다. 삼성전자에 따르면 전체 판매량 중 울트라 모델 비중이 70%에 달했다. 삼성전자는 옆에서 사용자 화면이 보이지 않는 프라이버시 디스플레이, 2억 화소 광각 카메라 등을 도입한 것이 소비자들의 갤럭시 S26 울트라 선호 현상을 이끈 것으로 보고 있다.
색상별로는 일반 갤럭시 S26과 울트라 모델은 화이트, 블랙 비중이 높았다. 갤럭시 S26 플러스 모델에선 블랙, 코발트 바이올렛 색상이 인기를 끌었다.
갤럭시 S26 시리즈 사전 구매 고객은 6일부터 제품 수령과 개통을 시작했다. 갤럭시 S26 시리즈는 11일부터 한국, 미국 등을 시작으로 전 세계 120여 개국에서 순차적으로 출시된다.
