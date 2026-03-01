“종합 비타민 매일 먹으면… 생물학적 노화 늦출 수 있다”

[영올드&] 美 하버드대 의대 연구팀 분석
“2년간 비타민-미네랄 복용한 경우
후성유전학적 노화 1~2개월 늦춰”
비타민-미네랄 보충제를 매일 먹으면 생물학적 노화를 늦추는 데 유의미한 영향이 있을 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
10일 국제학술지 네이처 메디신은 이 같은 내용을 담은 미국 하버드대 의대 연구팀의 연구 결과를 발표했다. 연구팀은 평균 연령 약 70세인 958명의 참가자를 대상으로 무작위 임상시험을 진행했다. 참가자들은 매일 종합 비타민-미네랄 정제, 코코아 추출물 또는 위약을 복용하고 연구팀은 이를 2년간 추적 관찰하며 혈액 기반의 DNA 노화 지표 5가지를 측정했다.
노화 지표를 분석한 결과, 비타민-미네랄 정제를 2년간 복용한 대상군에서는 보충제를 복용하지 않은 대조군에 비해 ‘후성유전학적 노화’(환경이나 심리적 요인에 의해 유전자 기능이 변하는 현상)가 느려지는 경향이 나타났다. 특히 실제 나이와 신체가 느끼는 생물학적 나이 사이의 괴리를 설명하는 ‘후성유전학적 시계’ 관련 두 가지 지표의 연간 증가율이 각각 약 2.6개월과 1.4개월씩 감소한 것으로 나타났다. 반면 코코아 추출물을 복용한 대상군에서는 후성유전학적 노화 지표의 유의미한 감소가 관찰되지 않았다.
연구팀에 따르면 이전 임상시험에서도 종합 비타민-미네랄 보충제가 만성 질환을 줄이는 데 도움이 될 수 있다는 결과가 나온 적이 있지만, 생물학적 노화에 미치는 영향은 불분명했다. 그러나 이번 연구를 통해 매일 종합 비타민-미네랄 보충제를 먹는 것이 생물학적 노화 방지에 어느 정도 도움이 될 수 있고, 특히 노화가 빠르게 진행되는 사람들에게 효과적일 수 있다는 점이 밝혀졌다.
오경수 중앙대 약대 교수는 “멀티비타민 복용이 건강한 장년층에서 생물학적 노화 속도를 일정 부분 완화할 가능성을 시사한다”면서도 “반면 또 다른 건강보충제인 코코아 추출물의 경우 노화 지표에 유의미한 영향을 미치지 않는 것으로 나타나 개인의 건강 상태나 질병 위험 요인을 고려해 적절한 보조제를 선택하는 것이 중요함을 보여준다”고 설명했다.
반면 이견도 존재한다. 루이지 폰타나 호주 시드니대 의학 및 영양학 교수는 이번 연구에 대해 “잘 진행된 실험이지만 해석은 신중할 필요가 있다”며 “매일 멀티비타민을 섭취하면 후성유전학적 시계 5개 중 2개가 약간 느려지는 것으로 나타났지만, 그 효과는 극히 적으며 모든 노화 측정에서 일관되지 않았다”고 설명했다.
제니 건턴 시드니대 의학 석좌교수도 “생물학적 지표를 늦출 수 있다는 보고서는 흥미롭지만, 일부 비타민의 경우 과도한 용량은 해롭다는 점에 유의해야 한다”며 “일례로 비타민 B6는 고용량을 섭취하면 신경 손상을 유발할 수 있어 신중해야 한다”고 말했다.
