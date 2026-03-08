역시 블랙핑크… 英 오피셜 앨범 차트 11위·싱글 44위

블랙핑크가 3년 5개월 만에 내놓은 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’이 영국 오피셜 차트에서 호성적을 거뒀다.
6일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 블랙핑크의 새 미니앨범 ‘데드라인’은 오피셜 앨범 차트 ‘톱 100’에 11위로 진입했다. 신보 타이틀곡 ‘고(GO)’ 역시 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서 44위로 첫 진입했다.
블랙핑크는 다른 글로벌 차트에서도 존재감을 드러냈다. ‘데드라인’은 38개 지역 아이튠즈 앨범 차트에서 1위를 차지하며 월드와이드 차트 정상에 올랐다. 타이틀곡 ‘고(GO)’ 뮤직비디오는 공개 직후 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위와 ‘24시간 내 가장 많이 본 동영상’에 이름을 올렸다.
해외 유력 매체들의 호평도 이어졌다. 롤링스톤은 “블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다”며 “네 멤버가 쌓아온 개성이 뚜렷하게 드러나면서도 블랙핑크 특유의 방식으로 존재감을 과시했다”고 평했다. 빌보드는 ‘고’에 대해 “앨범 최고의 곡이자 블랙핑크를 진정으로 대표하는 곡”이라고 극찬했다.
김소민 기자 somin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0