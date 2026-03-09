종로3가역 승강장에 3억 돈가방…한밤 순찰 역무원이 발견

지하철 역무원의 발빠른 대처로 승강장 의자에서 발견된 현금 3억 원이 주인을 무사히 찾게 됐다.
서울교통공사는 6일 오전 1시경 지하철 1호선 종로3가역 승강장에서 현금 약 3억 원과 귀금속이 들어있는 가방을 습득해 주인에게 인계했다고 9일 밝혔다.
공사에 따르면 종로3가역에서 근무하는 이민호 대리는 6일 0시 55분경 마지막 열차 운행을 확인하며 승강장을 순회하던 중 승차 위치 8-2 부근 의자에서 검은색 가방을 발견했다.
이 대리는 가방에 현금 다발 3개(약 3억 원)와 목걸이·귀걸이 등 귀금속 상자 5개가 들어 있는 것을 확인하고 재빨리 경찰에 신고했다. 그는 유실자가 경찰과 함께 역을 방문하자 가방을 전달했다.
가방 주인은 금세공업 관련 종사자로 알려졌다. 그는 승강장 의자에 가방을 둔 사실을 잊은 채 지하철에 탑승했던 것으로 전해졌다. 주인은 같은 날 오후 12시경 종로3가역을 다시 찾아 역무원들에게 감사의 뜻을 전했다.
