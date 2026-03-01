‘핵폭탄 11개 분량’이란 우라늄 제거 목표… ‘허니 배저 작전’ 거론

미국이 1980년대에 고안한 대(對)이란 침투 작전. 특수부대 병력 2400여 명을 100대 이상의 항공기에 실어 주요 장비와 함께 공중 침투를 단행하는 것이 골자다. 특정 시설이나 지역을 완전히 장악하는 것을 목표로 삼는다. 대담하고 강인한 동물로 알려진 ‘벌꿀오소리’의 이름을 땄다.