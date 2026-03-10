WP “美, 이란 공격후 이틀간 8조원 넘는 탄약 소모”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 10일 13시 47분

글자크기 설정

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 소셜미디어에 올린 6분 분량의 동영상에서 이란에 대한 군사공격이 “모든 목표가 달성될 때까지 계속될 것”이라고 밝혔다. 백악관 X 캡처
도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 소셜미디어에 올린 6분 분량의 동영상에서 이란에 대한 군사공격이 “모든 목표가 달성될 때까지 계속될 것”이라고 밝혔다. 백악관 X 캡처
미국이 이란을 공격하기 시작한 후 이틀간 8조 원 넘는 탄약을 소모했다는 보도가 나왔다.

9일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)는 미국 정부 관계자를 인용해 국방부가 이란을 공격한 뒤 첫 이틀간 56억 달러(약 8조2600억 원) 규모의 탄약을 썼다고 전했다.

중동 지역을 담당하는 미 중부사령부는 2000발 이상의 탄약을 사용해 이란 내 5000개 이상의 목표물을 타격했다.

미국은 개전 이후 재래식 미사일 외에 첨단 방공 요격미사일과 토마호크 순항미사일을 포함해 수백 발의 정밀 무기를 사용하기도 했다.

이스라엘, 이란 공습 장면 공개…삽시간에 건물 4개 폭싹
이스라엘, 이란 공습 장면 공개…삽시간에 건물 4개 폭싹
다만, 이란 전쟁 장기화 조짐에 미국 내 무기 재고 부족에 대한 우려가 확산하자, 도널드 트럼프 대통령과 미국 정부 고위 관계자들은 이를 부인하는 메시지를 연일 던지고 있다.

숀 파넬 국방부 대변인은 “국방부는 대통령이 선택하는 시간과 장소, 일정에 따라 어떤 임무도 수행하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있다”고 말했다.

트럼프 대통령도 6일(현지시간) 트루스소셜을 통해 “미국 최대 방위산업체들과 매우 좋은 회의를 마무리하고 생산 및 생산 일정에 대해 논의했다”며 “우리가 확보하고자 하는 최첨단 무기 생산량을 빠르게, 최고 수준으로 끌어올리기 위해 업체들의 무기 생산을 4배 늘리기로 합의했다”고 했다.

#美-이란 전쟁#탄약#무기#트럼프 대통령
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스