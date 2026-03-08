“왜 나만 늙었지?”…서울대 명예교수가 꼽은 ‘피부노화 습관’ [노화설계]

“야, 너는 그대로다.” “아니, 너 왜 이렇게 늙었어?” 동창 모임에서 종종 나오는 대화다. 같은 나이인데도 유난히 더 늙어 보이는 사람이 있다. “피곤해 보인다”는 말을 듣는 사람도 있고 “시간이 멈춘 것 같다”는 말을 듣는 사람도 있다.
서울대병원 피부과 정진호 명예교수는 피부 노화의 상당 부분이 생활 습관과 환경 요인에 의해 결정될 수 있다고 설명한다. 그는 피부 노화 연구와 임상 경험을 바탕으로 피부가 늙는 원인과 관리 방법을 정리한 책 ‘나이 들어 보여서 미치겠어요’(320쪽·1만9000원·해냄출판사)를 최근 펴냈다.
정 교수에 따르면 피부 노화는 단순히 세월의 흐름만으로 설명하기 어렵다. 자외선, 열, 흡연, 미세먼지 같은 환경 요인은 피부 손상을 누적시키며 노화 속도를 빠르게 만든다.
피부는 손상된 조직을 스스로 회복하는 능력이 있지만 완전히 복구되지는 않는다. 정 교수는 피부 노화를 “매일 조금씩 축적되는 손상”으로 설명한다. 예를 들어 하루에 0.001%의 손상이 남는다고 가정하면 10년이면 약 3.6%, 60년이면 20% 이상 손상이 축적될 수 있다는 계산이 나온다. 이런 작은 손상이 반복되면서 주름이나 피부 처짐 같은 노화 현상으로 이어질 수 있다는 설명이다.
또 피부 노화의 상당 부분은 유전보다 생활 습관의 영향을 받을 수 있다고 강조한다. 연구에 따르면 피부 노화에 미치는 유전적 영향은 약 20% 수준이며 나머지는 환경과 생활 방식에 따라 달라질 수 있다.
● 피부를 더 늙게 만드는 일상 습관
정 교수는 피부 노화를 가속시키는 가장 대표적인 요인으로 자외선을 꼽는다. 자외선 노출이 반복되면 피부 손상이 축적되면서 주름과 색소 침착이 진행될 수 있다.
특히 사람이 평생 받는 자외선의 상당 부분이 어린 시절에 집중된다는 연구도 소개한다. 평생 받는 자외선의 약 60%가 18세 이전에 노출된다는 것이다. 이 때문에 어릴 때부터 자외선 차단을 생활화하는 것이 피부 노화를 늦추는 데 도움이 된다고 설명한다.
피부 관리와 관련해 널리 알려진 상식 가운데 일부는 오해일 수 있다고도 지적한다. 예를 들어 자주 씻을수록 피부에 좋다는 생각은 항상 맞는 것은 아니다. 지나친 세정은 피부에 존재하는 정상 세균을 줄여 피부 장벽을 약화시킬 수 있기 때문이다.
정 교수는 “흐르는 물로 간단히 씻는 것만으로도 대부분의 먼지와 균은 제거된다”며 과도한 세정이 오히려 피부 건조와 자극을 유발할 수 있다고 설명했다.
화장품 효과를 판단할 때도 과학적 검증이 중요하다고 강조한다. 실제 효능을 확인하려면 유효 성분이 포함된 제품과 그렇지 않은 제품을 비교하는 임상 연구가 필요하다는 것이다.
● “피부 관리의 핵심은 루틴”
정 교수는 피부 노화를 늦추기 위해서는 값비싼 시술이나 화장품보다 일상적인 생활 습관이 더 중요하다고 말한다. 수면, 운동, 식습관, 자외선 차단 같은 기본적인 관리가 장기적으로 피부 상태에 큰 영향을 미친다는 것이다.
피부 노화는 피할 수 없는 자연스러운 과정이지만 관리 방식에 따라 속도는 달라질 수 있다는 것이 그의 설명이다. 정 교수는 “노화를 완전히 막을 수는 없지만 속도를 늦추는 것은 가능하다”며 “피부는 우리가 어떻게 관리하느냐를 그대로 기억한다. 매일의 작은 생활 습관이 결국 피부 나이를 결정한다”고 말했다.
