“사이즈가 어떻게 되시죠?”…면접 떨어진 취준생에 구두 선물한 회사

구두 회사 면접에서 탈락한 지원자가 업체로부터 격려 메시지와 함께 구두를 선물받았다는 사연이 화제를 모으고 있다.
● 탈락자에게 건넨 작은 선물
제보자 A 씨는 여성화 브랜드 ‘착한구두’ 채용에 지원했으나 면접에서 탈락했다는 사연을 지난 4일 소셜미디어(SNS)에 올렸다.
A 씨는 “취업 준비를 하며 여러 면접을 봤지만 가장 인상 깊었던 회사”라며 “착한구두는 면접에서 떨어진 지원자에게 응원 문자와 함께 구두를 선물해 준다”고 설명했다.
그는 회사로부터 받은 문자 메시지도 공개했다. 문자에는 신발 사이즈 회신을 부탁하는 내용도 포함돼 있었다.
회사는 “저희의 문을 두드려 주신 후보자님의 소중한 용기와 귀한 시간에 깊은 감사 드린다. 아쉽게도 이번 채용 절차에서는 인연이 닿지 못했지만, 면접에서 나눴던 진솔한 이야기는 저희에게도 따뜻한 울림이 됐다”고 문자에 적었다.
또 “우리는 구두를 만들며 늘 생각한다. 세상을 향해 내딛는 여성의 발걸음이 얼마나 단단하고 아름다운지, 그리고 그 걸음걸음이 얼마나 치열한지 늘 생각한다”며 “비록 이번 여정은 잠시 이곳에서 갈라지게 됐지만, 후보자님이 앞으로 걸어갈 모든 길을 진심으로 응원한다”고 덧붙였다.
● “문자 받고 펑펑 울었다”…이후 취업 성공
A 씨는 “일자리는 적고 지원자는 넘쳐나 취준생을 막 대하는 경우도 많은데, 문자를 받고 정말 펑펑 울었다”며 “덕분인지 모르겠지만 이후 경력을 쌓을 만한 회사에 취업도 성공했다”고 밝혔다.
이 게시글은 조회수 약 330만 회를 기록하며 큰 관심을 모았다. 네티즌들은 “문자 내용이 너무 감동적이다”, “면접용 구두를 선물해 준다는 점이 취준생들에게 큰 감동 포인트다”, “회사 이름값 한다” 등의 반응을 보였다.
이에 대해 착한구두 공식 계정 담당자는 해당 게시글을 공유하며 “원래 면접 선물은 없었는데 제가 해보자고 건의했다. 문자도 제가 직접 썼다”며 “일기장이 들킨 것 같아 부끄럽지만 자랑하고 싶었다”고 밝혔다.
한편 착한구두는 8일 세계 여성의 날을 맞아 경제적 취약계층 여성을 위해 약 1억 원 상당의 면접용 구두 3000여 켤레를 기부하기도 했다.
