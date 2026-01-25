프로농구 1위 LG, 아셈 마레이 활약 앞세워 2위 정관장 꺾고 선두 질주

LG는 25일 창원체육관에서 열린 정관장과의 안방경기에서 76-53으로 이겼다. 이날 승리로 24승 10패가 된 LG는 정관장(23승 12패)과의 승차를 1.5경기로 벌렸다.
아셈 마레이(34)가 트리플 더블에 가까운 활약으로 LG의 승리를 이끌었다. 마레이는 15점 12리바운드 9도움을 기록한 뒤 경기 종료 2분 12초를 남겨두고 마이클 에릭(38)과 교체됐다. 트리블 더블에는 도움 1개가 모자랐다. 벤치로 들어간 마레이에게 조상현 LG 감독(50)과 코칭스태프가 다가가자 관중석에서 팬들이 “한 번 더”를 연호했다.
마레이는 교체 아웃된지 9초만에 다시 코트에 나섰으나 도움을 추가하지 못한 채 경기를 마쳤다. 경기 수훈선수로 선정된 마레이는 “트리플 더블에 가까운지 모르고 있었다”며 “경기 2분가량을 남겨두고 감독님이 와서 트리플 더블을 만들어 보고 싶은지 의사를 물어봐서 들어가고 싶다고 얘기했다. 결국 못해서 아쉬웠지만, 1위 다투고 있는 상황에서 승리해서 기쁘다”고 말했다.
4위 SK는 부산에서 6위 KCC를 상대로 102-72 대승을 거뒀다. 전날 한국가스공사전에서 트리플 더블(27점 10리바운드 11도움)을 작성했던 자밀 워니(32)는 이날 경기에서도 20점 10리바운드로 더블더블을 기록하며 팀 승리에 힘을 보탰다.
8위 소노는 신인 강지훈(23)이 23점을 몰아치는 활약에 힘입어 9위 삼성을 91-77로 꺾었다. 소노는 현대모비스와 함께 공동 7위(13승 21패)로 올라섰다. 삼성은 공동 9위(11승 23패)로 내려앉았다.
