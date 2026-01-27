[고양이 눈]커튼 뒤에는?

건물에 낸 큰 틈에 작은 무대처럼 붉은 커튼이 내려와 있습니다. 아직 끝나지 않은 이야기가 그 안에 숨어 있을 것 같네요.

―서울 마포구 연남동에서

#마포구#연남동#건물#틈#무대#붉은 커튼
변영욱 기자 cut@donga.com
