오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]커튼 뒤에는?
동아일보
입력
2026-01-27 23:06
2026년 1월 27일 23시 06분
변영욱 기자
건물에 낸 큰 틈에 작은 무대처럼 붉은 커튼이 내려와 있습니다. 아직 끝나지 않은 이야기가 그 안에 숨어 있을 것 같네요.
―서울 마포구 연남동에서
커튼 뒤에는?
“수고했어, 오늘도”
“잠시 쉬고 갑니다”
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
