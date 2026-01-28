‘김어준 처남’ 인태연, 소진공 신임 이사장 선임…5조 예산 집행

인태연 민생연석회의 공동의장이 지난해 2월 20일 오후 서울 여의도 국회 의원회관 세미나실에서 열린 민생연석회의 금융·주거 위원회 의제 토론회에서 발언을 하고 있다. 2025.02.20. 뉴시스

인 전 비서관은 지난해 중기부 2차관의 유력 후보자로 거론됐다. 당시 야당에서는 “논평을 포기한다”는 비판이 나왔다. 한성숙 중소벤처기업부 장관은 지난해 10월 인 전 비서관이 중기부 2차관의 유력 후보자로 거론될 당시 “최종 판단은 인사권자가 하는 것”이라는 입장을 밝혔다.