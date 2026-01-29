[고양이 눈]K컬처 1번지

길게 늘어선 박물관 ‘오픈런’ 행렬에서 조선시대 군사 행렬의 잔영이 보이는 듯합니다. 한파에도 K컬처의 원형을 보기 위한 기다림에 당시 군사들의 비장함마저 느껴지네요.

―서울 국립중앙박물관에서
장승윤 기자 tomato99@donga.com
